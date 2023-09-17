''Barbie'' kimmiş öğrendik!

Gazeteci Uğur Dündar ile Enver Aysever kanlı bıçaklı oldu.

Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie!" diye yazdı.

Aysever, "Duayen pişmaniye, Atatürk tüccarı" diye cevap verdi.

Ne diyelim Allah ıslah etsin...

Siz de farkındasınız, CHP yandaşı gazeteciler son günlerde pek bir hırçın; Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, İmamoğlu'na hatta seçmene öfkeliler; birbirlerine karşı öfkeli, imalı, dürten mesajlar atıyorlar.

"Aptal, aldatıldım, eşek, intihar, yalancı" gibi kelimeler havada uçuşuyor. Peki ama "Bağımsız, özgür, tarafsız" CHP'li gazeteciler neden bu kadar öfkeli? Sanki seçimi onlar kaybetti!

Küçük bir tavsiye bu travmaya bir iki doz Baturay Özdemir iyi gelir. Baturay Özdemir kim mi, yeni tip sahne şovmenlerinden. Ama hakkını teslim edelim muhalif mahallenin gazını iyi almış!

PAŞİNYAN - KILIÇDAROĞLU ÇIKMAZI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, belli ki Ukrayna'da yaşananlardan cesaret bulmuş.

Rusya'nın arka bahçesine ABD askerlerini tatbikat bahanesiyle davet etti.

Rusya nota verdi. Bakalım ne olacak?

Görmek isteyene Vietnam'da helikopter, Afganistan'da uçak kanadından düşenler, Irak, Suriye'de yaşanan acılar ders gibi. ABD'nin huzur getirdiği bir yer yok. Putin'in öfkesini Wagner meselesinde bir kez daha gördük.

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İnşallah içimizdeki ABD muhipleri de bu durumu görür, PKK/YPG'ye karşı mesafesini korur. Bu arada PKK/YPG demişken teröristbaşı Öcalan'a Fis Ovası'ndan selam gönderen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan sözleri Kılıçdaroğlu'nun yeni sınavı olacak gibi. Zira Kılıçdaroğlu da tıpkı Paşinyan gibi bir çıkmazda.

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Erdoğan, net konuştu, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi benim Mehmetçik'ime nasıl hakaretler ediyor izlediniz, bunlara gerek devlet gerek yargı dersi verme mükellefiyetimiz var" dedi. Yani bu kez dokunulmazlığı kaldırılabilir. CHP bu kez ne yapacak, izlemek lazım.

HELE SEN DUR KAAN GELİYOR!

ABD Türkiye'ye F-16 savaş uçağı verecek mi?

Ben çok umutlu değilim. Parasını ödediğimiz halde F-35 savaş uçaklarını vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller, "F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre ayrı ama Senato'da böyle düşünmeyenler var" açıklamasıyla yine ipe un sereceklerini gösteriyor. Zira Erdoğan, G20 dönüşünde "Maalesef arkadaşlar konu F-16 olunca İsveç'i gündeme getirmeye devam ediyor. Böyle bir yaklaşım bizi ciddi anlamda üzüyor" demişti.

Neyse ki HÜRJET, Türk Yıldızları ile ilk kez kol uçuşu yaptı.

Bayraktar TB3 çok yakında kanatlanacak.

AKINCI 30 bin saattir uçuyor. Kızılelma da yolda.

Milli muharip uçak, KAAN için yıl sayıyoruz.

Biz kendi göbeğimizi keselim de ABD F-16 savaş uçaklarını ister versin ister vermesin, kendi bilir...

Bu arada İngiliz, Japon ve İtalyan firmaları kendi "KAAN"ını yapmak için, anlaşmaya vardı. Hedef 2035'e kadar yeni nesil uçağı uçurmak. Yani siz bakmayın, "Bunlar maket Youtube'da tarifi var, sanayideki ustalar yapar" diyenlere. Kahramanlarımız gerçekten büyük işlere imza atıyor. Allah yollarını açık etsin.

BİRAZ YAVAŞLASAK MI?

Ankara-Niğde otoyolunda 368 km hız yapan sürücüyü gördünüz mü?

Ne otoyol yapmışlar diyor insan izlerken ama siz denemeyin tabii. Her ne kadar yol çok iyi olsa da aşırı hız felaket getirebiliyor. Biraz yavaşlamak lazım...

Yavaşlamak demişken tüketimde de biraz vitesi düşürsek iyi olacak. İşin uzmanları önümüzdeki yıl için borca, faize girmeyin, uzun taksitlerden kaçının diyor. Buna karşın temmuzda toplam ciro yüzde 77, perakende satış hacmi yüzde 31, gıda dışı satışlar yüzde 41,8 arttı. Yani frene daha tam basamadık. Hep birlikte biraz yavaşlarsak, hele bir de ihracatta yeni rekorlara imza atarsak işler yoluna girecek gibi... Bizi, 'İç talebi frenle, ihracatta gaza bas!' taktiği kurtaracak. Takdir sizin elbette...