“Bu milletin Erdoğan'a ihtiyacı var!”

Bu tespiti bir AK Partili yapmadı. Başka bir siyasi partinin genel başkanı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bey yaptı!

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere konuşurken yeni anayasayla ilgili soruya verdiği cevapta muhalefetin, "Erdoğan yeni anayasayı üçüncü kez aday olabilmek için istiyor." iddialarına cevap olarak, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok!" dedi.

Başkan Erdoğan'ın burada anayasayı kendisi için değil ülke için istediğine vurgu yapıyor. Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacının önemine temas ediyor.

Ve yeniden aday olmak gibi bir derdinin olmadığını da yeni anayasayı öne çıkarmak için söylüyor.

İşte Devlet beyi konuşturan da bu ikinci cümle oluyor.

Diyor ki Devlet bey, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir."

Bu çıkış da öncekiler gibi çok müthiş bir çıkış!

Bu cümleyi AK Partililer kurmuş olsaydı, yaranma gayreti şeklinde yorumlanabilirdi.

Bu açıklamayı başka bir partinin genel başkanı olan Devlet beyin yapması ülkenin ve sadece bölgenin değil dünyanın Erdoğan'ın birikim ve tecrübesine olan ihtiyacının tespitidir.

Ülkenin ihtiyacı vardır çünkü 23 senelik icraatlarıyla Türkiye'yi tartışmasız bölgesel ve birçok alanda küresel bir güç haline getirmiştir.

Ekonomideki dalgalanma ve bunun vatandaşa pahalılık olarak yansıması haricinde Türkiye hemen her alanda bölgesel ve küresel bir güce kavuşmuştur.

Pahalılık da OVP ile bir iki sene içinde ortadan kalkacağa benziyor.

Bunun haricinde tüm eksikliklerine rağmen ticarette, ekonomide, enerjide, tarımda, iletişimde, ulaştırmada ve savunma sanayiinde rekorlar kırarak artık dünya devleri arasına girmiştir.

Hele dış politikada Türkiye artık sadece bölgenin değil dünyanın güvenini kazanmış barışın merkezi haline gelmiştir.

Terörle mücadelede gelinen noktayı saymıyorum bile.

Tüm bu başarılar Başkan Erdoğan'ın yönettiği 23 sene içinde elde edilmiştir.

Mesela Rusya Ukrayna arasında BM'nin misyonunu tek başına Türkiye üstlenmektedir.

Daha doğrusu taraflar BM'ye değil Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'ye güvenmektedirler!

Mesela Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı öncelikle Afrika Birliği değilse BM'nin çözmesi gerekirken taraflar Türkiye'yi her ikisine de tercih ediyorlar.

Çünkü Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye dünyaya bu güveni vermiştir.

Bölgede ve dünyada yaşanan gerginlikler düşünüldüğünde 23 yıllık tecrübesiyle Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin sadece ülkeye değil bölgeye de ne kadar faydalı olacağı görülür.

İşte bu gerçekleri gören Devlet bey, Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olması ve yeniden seçilmesi konusunda vatanperver bir tavır takınmakta ve bence her türlü takdiri hak etmektedir.

"Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." dese de Türkiye'nin ve bölgenin kendisine olan ihtiyacı karşısında Başkan Erdoğan'ın hayır deme lüksü de yoktur.

Kaldı ki yeniden aday olabilmek için illa yeni anayasa gerekmiyor. Mevcut anayasaya göre de meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse zaten üçüncü kez aday olabiliyor.

Gelişmeler orada da bir sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor!

Seçimlerin yenilenmesi (erken seçim) gündeme gelince muhalefet bile kaçamayacaktır! Erdoğan aday olur korkusuyla kaçmaya çalışacaktır. Tabii ki korkunun ecele faydası yoktur, olmaz.

Ancak başkan yeni anayasaya olan ihtiyaca vurgu yapmak için muhalefetin iddialarına cevaben "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok!" diyor.

Yani önemli olan ülkenin yeni bir anayasaya olan ihtiyacıdır.

Muhalefetin acınası hali ise bölgede ve dünyada tarihi gelişmeler yaşanırken, yolsuzluk iddiasıyla yargılanan ve her gün yeni yolsuzluklarının ortaya saçıldığı başarısız bir belediye başkanına kilitlenmiş olmasıdır.

Partilileri toplayıp sürekli cumhurbaşkanına hakaret ederek, sevmediklerini yuhalatarak ve zıplayarak(!) siyaset yapmanın sonuçlarını ilk seçimde hep birlikte göreceğiz!

Ne ekilirse o biçilir!