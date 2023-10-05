Karayılan ininden çıkamıyor.

Karayılan nefes alamıyor.

Çünkü yuların ucundaki güç Amerika bu alçağın ve beraberindeki sözde lider takımının mağaralardan çıkışını yasakladı.

Kısacası Karayılan ve avenesi aylardır yarı açık cezaevinde yaşıyorlar.

Bulundukları mağaralardan burunlarını dahi çıkaramıyorlar.

Can korkusu iliklere işlemiş vaziyette.

Çünkü gerek bu mahlukat takımı gerek bu mahlukat takımının yularını elinde tutan Amerika ve diğerleri çok iyi biliyorlar ki ortalığa çıktıkları an tepelerinde SİHA, enselerinde MİT bitiverecek.

Örgütün kalan diğer hayvandan aşağı yaratıkları için durum farklı mı?

Asla!

Onlarda mağaralarına tıkılıp kaldılar.

Bu saha gerçeği herkes tarafından bilinen bir husus.

Herkes tarafından bilinen bir diğer husus ise yılanın başının örgüt kontrolünü kaybettiği, örgütte hiyerarşinin çöktüğü.

O halde sorulması gereken soru şu...

Bu örgütü kim yönetiyor?

PKK'yı Kim Yönetiyor...

Öyle ya eğer bu aşağılıklar hareket edemiyorsa, örgüt üzerinde herhangi bir etkileri kalmadıysa yönetici kim?

İşte bu soruya cevap arandığında farklı noktalara çıkıyorsunuz.

Zira eskiye oranla bir konsept değişikliği söz konusu.

Eskiden Amerika, CIA üzerinden süreci akıl vererek yönetir dümende hep kuklaları oturturdu.

Ancak şimdilerde örgütteki tükenmeyi durduramayan, örgütteki çözülmeyi engelleyemeyen CIA dümene kendi geçmek zorunda kaldı.

Artık kuklada kuklacıda kendisi.

Şimdi bu bakış açısıyla Ankara saldırısını masaya yatıralım.

Ankara...

Geçtiğimiz pazar günü iki çapulcu terörist, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığında iken etkisiz hale getirildi.

Bu iki kahramanımızın dikkati sayesinde saniye farkla büyük bir facia önlenmiş oldu.

Canları uğruna faciayı önleyen bu iki kahramanı anıp isimlerini zikretmeden olmaz.

Kahraman polislerimizin adı Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş.

CIA Aklı...

Olayla ilgili görüntüler izlendiğinde bu aşağılık teröristlerin ne kadar şaşkın oldukları, böylesi bir eylemi kendi başlarına planlayamayacak kadar zekâ yoksunu oldukları net olarak ortaya çıktı.

Başı kesik tavuk misali sağa sola koşturdular ve sonunda kahramanlarımız tarafından kızarmış tavuğa çevrilip layık oldukları yere gönderildiler.

Burada esas tartışılması gereken bir konu var.

Bu eylemi planlayan iki şaşkın çapulcu mu yoksa işin içinde başka bir akıl mı var?

Hiç şüpheniz olmasın bu eylemi baştan sona planlayan, eylem emrini veren akıl Amerika'nın ta kendisi.

Yani eylemin planlayıcısı ve dümenindeki aktör CIA.

Amaç Neydi?

Peki eylemdeki amaç neydi?

CIA'nın bu eylemdeki amacı doğrudan siyasi iradeye devlete mesaj vermekti ve bu mesajda da söylemek istediği çok netti.

"Haddini aşıyorsun. Oysa ben halen senin en önemli gününde en kuvvetli olduğun yerde eylem yapacak güç ve kudretteyim. Ayağınızı denk alın."

Mesaj buydu ama bu mesaj kervanı durdurmaya yetmedi.

Çünkü elin Amerikalısı bu Türk sözünden bihaberdi.

İt ürür kervan yürür.

Tuzak ellerinde patladı, kervan da yürümeyi kesip koşmaya başladı.

Önemli Detay...

Eylemde kullanılan Law roketatar silahı bizi önemli bir detaya, faile götürüyor.

Malum metropollerde gerçekleşen terör saldırılarında roketatar kullanmak pek rastlanılan durum değil.

Bu silah kullanıldığında arkasında bir istihbarat örgütü aramak meseleyi doğru okuyarak olur.

Malum İzmir'de PKK'nın İzmir adliyesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirmiş ve bir başka kahramanımız Fethi Sekin şehit edilmişti

O olayda da saldırı sıradan bir terör saldırısı olarak değerlendirilmişti.

Ancak ben yaptığım tüm değerlendirmelerde bu terör saldırısının diğerlerinden farklı olduğunu, saldırının CIA tarafından planlandığını, hedefin İzmir adliyesinde görev yapan Brunson Savcısı Berkant Karakaya olduğunu belirtmiştim.

O saldırıda da ele geçen roketatarın bina içinde bahse konu savcımıza karşı kullanılacaktı.

Daha sonra yürütülen soruşturmada olayın böyle olduğu ortaya çıktı.

Bu saldırıda da ele geçen roketatar bir CIA planı göstergesi.

Amaç da bina içinde görev yapan polislerimizdi.

Allah'a şükür ters tepti ve bu saldırı planı bize Amerika'nın aklını ve gücünü gösterdi.

Plan son derece aptalca bir plandı ve bu akıl Amerika'nın aklıydı.