Bu yaz, operasyonlar başladığında DEM, CHP ne yapacak?

31 Mart seçim sonuçları, terörle mücadelede yeni bir dönemi başlattı.

PKK'nın partisi DEM'in, Kandil'in talimatıyla CHP ile işbirliği yapmasının getirdiği şımarıklık sonucu, devlete kafa tutma, meydan okuma algısı oluşturulmak isteniyor.

Türkiye Cumhuriyet devleti, CHP'nin yüz verdiği, meşrulaştırmaya çalıştığı terör destekçilerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır.

Terörle mücadelede bir adım geri atılmayacaktır.

Bakınız, seçim atmosferine rağmen terörle mücadeledeki kararlılığı gösteren bilançoyu hatırlatayım.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 2 gün önce düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, son 1 haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 1 Ocak 2024'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde 280, Suriye'nin kuzeyinde ise 393, toplam 673 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİT'in terör örgütü elebaşlarına yönelik nokta operasyonları da devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, dün terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde Kobani sorumlusu terörist Vahide Atalay'ı, Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 30 Ocak 2024'te, 2023 yılında düzenlenen operasyonlara ilişkin; 8'i kırmızı kategoride yer alan 923 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini vermişti.

Bu hatırlatmayı şunun için yapıyorum.

Terör örgütünün belini kıran, mağaralardan başlarını çıkaramaz hale getiren bu kararlılık, yerel seçim sonuçları ile değişmez, sarsılmaz.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 11 Mart'ta, basın yayın organlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme dair soruları cevapladı. Seçim atmosferinde bu çok önemli bilgiler fazla değerlendirilmedi.

Seçim sonuçları, Bakan Güler'in açıklamalarını şimdi daha önemli hale getirdi.

Altını çizdiğim satırları yazayım:

"Artık Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesi ve direktifleri de bu yönde. En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belâsından kurtarmamız gerektiğini söylüyoruz. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi, teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.

Sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz, Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız."

Türkiye'nin kararı belli. Bu yaz, Irak sınırı da güven altına alınarak güvenlik çemberi tamamlanacak.

PKK'nın partisi DEM, operasyonlardan rahatsız. İçlerindeki kin ve öfkeyi, meydanlara taşıyarak milletimizin damarına basıyorlar. Bebek katilinin posterleri, "Kürdistan" çağrıları ile devletimize, milletimize meydan okuyorlar.

Gemi azıya alıp yaz boyunca yapılacak operasyonlara karşı hangi provokasyonları tezgâhlayacaklar?

CHP'nin kazandığı belediyelerde hangi diyetlerin peşine düşecekler?

Milletimizin birliğini, askerimizin moralini bozmak için etki ajanları, 5. Kol elemanları hangi fitnelerin peşine düşecek?

Bugün ağzı kulaklarına varan CHP medyası, yangına körükle mi gidecek, yoksa devletimizin yanında mı yer alacak?

CHP, DEM'le mi birlikte olacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını mı destekleyecek?

CHP, seçim bahanesi ile katıldığı küresel projenin ağır bedelini nasıl ödeyeceğini hesaplayabildi mi?

Şimdi bir zafer sarhoşluğu yaşıyorlar.

Ama kısa sürecek.

Devletimizin gücünü, kabiliyetlerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini/kararlılığını, Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın varlığını yanlış hesaplayanlar, hüsrana uğrayacaktır...