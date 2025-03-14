Çalışan anne desteği

İstihdamda kadın çalışan oranını artırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Kayıtlı kadın istihdamının artırılması amaçlanırken bunun yanı sıra, ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalığı artırmak ve çalışan annelerin iş ve yaşam arasındaki dengeyi sağlamalarına destek olan bir projedir.

0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler, Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilecektir.

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Destek Tutarı

Annelere aylık 510 euro destek sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneye aylık 560 euro ödenecektir. Yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 255 euro olup bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 305 eurodur.

Çocuk, 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten faydalanılabilecektir.

Çalışan anne desteğinden yararlanacak proje illeri faydalanıcı kontenjanı (toplam 3.500) kişidir.

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Yararlanma Şartları

Projeden yararlanabilmek için anne ve bakıcı açısından gereken şartlar anne ve bakıcılar için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Anneler için;

* Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24'üncü ay dahil) çocuğun olması,

* Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet edilmesi,

* Çocuk ile aynı evde ikamet edilmesi (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

* Bekar anneler için çocuğun velayetine sahip olunması,

* En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olunması,

* Tam zamanlı çalışılıyorsa, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı ve sigortalı olarak çalıştırılması,

* Yarı zamanlı (en az 10 gün) çalışılıyorsa, bir eğitimli çocuk bakıcısının yarı zamanlı (en az 10 gün) sigortalı olarak çalıştırılması,

* SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olunmaması,

* Bakıcının ücretinin en az asgari ücret düzeyinden ödenmesi (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için en az asgari ücretin yarısı kadar),

* Tam zamanlı çalışanlar için her ay 30 gün, yarı zamanlı çalışanlar için her ay en az 10 gün SGK'ya prim bildirimi yapılması gerekmektedir.

Bakıcı için;

* 5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışan kadın olması,

* 18 yaşından büyük olması,

* Anne ve çocuk ile aynı ilde ikamet ediyor olması,

* Türkiye'de çalışma izni belgesine sahip olması (yabancı uyruklular için),

* Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),

* Projeden faydalanan çalışan anne olmaması,

* 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan (en az 80 saatlik), MEB, İŞKUR, MYK veya üniversite onaylı sertifika ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden diploma sahibi olması.

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Başvuru

Ön kayıt https://sgkcalisanannedestegi.org/ sayfasında yer alan "Başvuru Yap" butonu üzerinden, www.sgk.gov.tr internet adresinden veya e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Son olarak,

Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi halinde bu durumun süresi içinde (3 işgünü) SGK'ya bildirilmesi,

Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırıldığı için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,