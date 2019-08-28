Çalışan emekliden SGK primi kesilir mi?

Normal şartlarda emekli olduktan sonra çalışılmaması gerekmekle birlikte, hem deneyim ve tecrübesi nedeniyle şirketlerin talep etmeleri hem geçim şartları ve hem de bir çok kişinin 40’lı 50’li yaşlarda emekli olması nedeniyle iş hayatından kopamadığı ve çalışmaya devam ettikleri görülüyor.

Emeklilik sonrası çalışma ya bir işyerinde işçi olarak, ya da kendi şirketi veya işyerinde çalışarak olabilir. Kamu kurumlarında emekli olduktan sonra çalışılması yasal olarak mümkün olmayıp, emekli aylığı kestirildikten sonra ancak kamuda çalışılabiliyor.

İşçi olarak çalışma

4/a sigortalısı olarak SGK’lı bir işyerinde veya banka sandığı kapsamında çalışanlarla sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalışılması durumunda emekli aylığı kesilmemekte ve işyerinde aldıkları ücret üzerinden sosyal güvenlik destek primi ödenmektedir.

Diğer bir deyişle emeklilik sonrası işçi olarak (SSK’lı) bir işyerinde 4/a kapsamında SGDP ödenerek çalışan kişilerin işyerinden aldıkları ücretlerden yine eskiden olduğu yüzde 7.5 işçi payı, yüzde 22.5 +2 (KVS) işveren payı olmak üzere 4/a SGDP kesilmeye devam edecek.

Şirket ortağı olanlar

6663 Sayılı Kanun’la 2016 yılında değişiklik yapılmadan önce, Bağ-Kur kapsamında ticari faaliyette bulunan vergi mükellefleri veya şirket ortaklarının emekli maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılıyordu.

6663 Sayılı Kanun’la 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle aylıklarından SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıkları 29.2.2016 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerle ilgili 6663 sayılı kanunla yapılan düzenlemeye göre, yaşlılık aylığı alanların 4(b) kapsamında çalışmaları halinde kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından prim ödeme yükümlüsü olmayacak.

6663 Sayılı Yasa'yla getirilen Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kaldırılması sadece emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve emekli maaşından yüzde 10 Bağ-Kur destek primi kesilen kişilerle ilgilidir. 4/a sigortalısı olarak SGK’lı bir işyerinde veya banka sandığı kapsamında çalışanlarla ilgili değişiklik yapılmamıştır.

Dolayısıyla şirketlerin bordrosunda bulunan ve 4/a kapsamında SGDP ödenmek suretiyle çalışan kişilerle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere SSK’lı olarak bir işyerinde 4/a kapsamında çalışanlar sosyal güvenlik destek primimi ödemeye devam edeceklerdir.