Çelik Kubbe hayırlı olsun

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı yapıldı. İcra komitesinin diğer üyeleri;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'den oluşuyor.

Toplantı sonunda alınan kararlar, tarihî önemde olmasına rağmen CHP'nin karamsar/yıkıcı algı operasyonu yüzünden gölgede kaldı.

Türkiye'de çok önemli, çok güzel işler, hamleler yapıldığına dair gurur verici gelişmeler var.

CHP, bunların hepsini gözlerden kaçırmaya çalışıyor.

CHP, izlediği yıkıcı siyaset anlayışı ile toplumu karamsarlığa, bedbinliğe sürüklemekle meşgul.

Özgür Özel'in son bulduğu slogan; "geçim yoksa seçim var" üfürmesi, neyi anlatıyor?

Bu hükümet Türkiye'yi yönetemiyor, hemen seçim olursa CHP iktidara gelir, Türkiye kurtulur...

Bu kadar basit!

Hangi kadro ile hangi projeler ile hangi kaynaklarla?

Türkiye'nin büyükşehir belediyelerin çoğu CHP'de.

Varsa bir hüneriniz gösterin...

Paris olimpiyatlarında pozlar vererek cambaza bak yutturmacasına bu halk kanar mı?

Devamlı battık, bittik, çöküyoruz algısı; milletimizin huzuruna da bir saldırıdır.

Sözcü gazetesinin birinci sayfasında, Halk TV, Sözcü TV ekranlarında her gün huzurumuza saldırının etki ajanlığından başka bir şey yapılmıyor.

Ekonomik sıkıntılara, kaosa bel bağlayan bu zihniyet, habire güzel işleri, tarihî hamleleri gölgeliyor, karalıyor.

Önceki günkü toplantının tarihî önemini, açıklanan kararlarla vurgulamaya çalışayım.

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesine milli dokunuş projesi olarak Çelik Kubbe devreye giriyor.

Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.

Müttefiklerinin ambargoları ile eli kolu bağlanmak istenen Türkiye, Batı cenderesini kırıp parçalıyor.

Üstelik Türk mühendislerinin, teknik elemanlarının heyecan ve gayretleri, yeni teknolojik ufuklar açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki önceki günkü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında başka kararlar da alındı.

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler,

Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler,

BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri,

Ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, Kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri,

Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri,

Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının zenginleştirilmesi, değerlendirilmesi...

İnşallah Çelik Kubbe'den sonra gönül kubbelerinin kurulacağı günler de gelecek.