Cep telefonunuza kasko yaptırmayın

Okurlarımız başlığı görünce neden kasko yaptırmayalım, sigorta iyi bir şey değil mi diyeceklerdir. Elbette sigorta çok yararlı ve zor durumlarda sorunlarınıza çare oluyor. Detayını aşağıda okuyacağınız üzere cepkask meğer sigorta değilmiş, size de bir fayda sağlamıyormuş.

Nasreddin Hoca karısıyla bir yaz gecesi damda yatarken, artık ne olduysa olmuş, damdan aşağı düşüvermiş. Gürültü patırtı derken, Hoca’nın başına toplanmışlar. İçlerinden biri:

-Hocam, hâlin nicedir; ne yapalım, deyince:

-“Tez bana bir damdan düşen getirin”, demiş. “Hâlimden ancak o anlar!”

Bizimki de o hikâye. Biz damdan düştük, hiç değilse başkaları damdan düşmesin diye detaylıca cep telefonuna kaskonun (Cepkask)gerçek hikayesini yazdık.

Cepkask meğer kasko değilmiş

Birkaç ay önce şirketimize aldığımız telefona satıcının tavsiye ve yönlendirmesiyle kırılma, çalınma vs. olabilir diye Cepkaskadlı paketi aldık. Güya Cepkask çarpma düşme sonucu oluşan kırılmaları, sıvı teması, kavrulma, yüksek voltaj, gasp, kapkaç ve hırsızlık, gibi riskleri teminat altına alıyormuş. Doğrusu Cepkask ibaresini görünce kimsenin aklına gelmediği için okuma ihtiyacı da duyulmuyor. Adı Cepkask ama kendi kasko değilmiş.

Karınca duası gibi küçük harflerle yazılmış sözleşmeyi alıp madde madde okursanız meğer ki, Cepkask sözleşmesinin 4.20 maddesinde aynen “Cepkask hizmet paketi bir sigorta hizmeti olmayıp Borçlar Kanunu’nun Madde 26’daki sözleşme serbestisi ile ilgili hüküm çerçevesinde hazırlanmış yıllık tamir, bakım, onarım ve ikame cep telefonu hizmetlerini içeren abonman asistans hizmetidir” deniyor. Yani size cep telefonunuza kasko yaptıralım diye satılan paket aslında sigorta değilmiş, sigorta mevzuatına tabi değilmiş, yani paramızı havaya atıyormuşuz.

Buradan hem Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, hem Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ve hem de Türkiye Sigorta Birliği’ne bu konuyu ihbar/havale ediyorum. Esasen sigortacılık olarak tanımlanabilecek bir iş yapılmasına rağmen ne sigorta mevzuatı kapsamında ruhsat ve yetki alınış, ne de bu mevzuatın gerektirdiği sorumluluklar yerine getiriliyor. Şikayetvar.com adresine girildiğinde yorumlardan görüleceği üzere, çok sayıda insanın mağdur edildiği ve adeta başıboş bir sektör olmuş bu alan.

Onarımda fahiş bedelin yüzde 50’si isteniyor

Belki iyi niyetli yüzbinlerce müşteri gibi biz de adını Cepkask olarak görünce haliyle sigorta/kasko yaptırdığımızı düşündük, sandık ki telefon kırılınca, çalınınca hemen birkaç gün içinde sorunumuz çözülecek, telefon tamir edilip kırılan ekranı değiştirilip gönderilecek.

Tabi ki böyle olmadı. Önce ne olduğunu anlamak için 3 hafta geçmesi gerekti. 3 hafta geçtikten sonra hasarın kapsamda olduğu ve karşılanacağı bilgisi ‘lütfen’ geldi. Akabinde onarımının yüzde 50’si için 722 TL talep edildi ki, yetkili servislerde bundan daha ucuza onarımın tamamını yaptırmak mümkün. Normalde 500-700 liraya ve 1-2 günde yaptırabileceğiniz bir işlem için kasko adı altında hem 300-400 lira poliçeye ödüyorsunuz, hem de haftalarca bekleyip bir de yüzde 50 bedel adı altında fahiş fiyat ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Ürünü satan şirketin web sayfasındaki sıkça sorulan sorularda, Cepkask ve Teknokask Hizmet Paketleri, çarpma düşme sonucu oluşan kırılmaları, sıvı teması, kavrulma, yüksek voltaj, gasp, kapkaç ve hırsızlık, gibi riskleri teminat altına aldığı yazıyor ama bunun bir sigorta ürünü olmadığı, yüzde 50’sini ödeyeceğiniz vs. de nedense yazmıyor. Sözleşmenin 4.11 maddesinde “Cepkask A.Ş. onarım gerektiren durumlarda onarım bedelinin yüzde ellisini müşteriden nakden tahsil eder” diyor.

Diyelim ki, cep telefonu çalındı veya suya düştü kullanılmaz hale geldi, bu sefer sözleşmenin 4.16 maddesine göre, “hırsızlık ve onarımın mümkün olmadığı durumlarda yüzde 40 oranında bedeli nakden” Cepkaskşirketine yatırmak zorunda olacaksınız. Ben bu işten ne anladım o zaman.

Bu tür firmaların ürünlerini firmaları uyarmış olalım. Müşterilerinizi bu tür firmalara mağdur ettirmeyin, cep telefonuyla birlikte kasko diye bir karşılığı olmayan ürünleri satmayın, en azından sözleşme içeriği hakkında bilgilendirin, lütfen vatandaşın aldatılmasına aracı olmayın.

Yazının başında dediğim gibi, siz siz olun telefonunuza kasko/Cepkask yaptırmayın.