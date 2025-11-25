Cezaevinden çıkmamalı!

Bir tarafta kamuoyu Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı ziyaretini tartışırken diğer tarafta CHP, içine düştüğü yolsuzluk girdabından kurtulmak için, gündemi değiştirme çabasıyla, Türkiye'nin birinci partisi olduğu iddiasının arkasına sığınarak olmayacak duaya amin dercesine erken seçim isteyip meydan okuyor.

'Hiç araştırma yaptırmıyorlar mı?' diyeceğim ama mutlaka yaptırıyorlardır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araştırma yaptırdıkları şirketler Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanacağını hatta bazıları yüzde 60 gibi yüksek bir oyla kazanacağını sürekli kamuoyuna pompaladılar.

Hepsi sınıfta kaldı! Tahminlerinin hiçbiri doğru çıkmadı!

CHP yine onlara araştırma yaptırıyor olmalı ki, birinci parti olduğunu iddia ediyor!

Doğrudur, öyle ya da böyle yerel seçimlerde % 38 alarak birinci parti çıktı.

Ama şu anda kendi şirketleri bile yüzde 38 göstermiyor.

CHP yerel seçimlerde aldığı oyu koruyamadı/koruyamıyor. Yüzde 29 gösterenler de var, 30 gösterenler de, 32 gösterenler de. En yüksek oranı bile en az 6 puan kaybettiğini gösteriyor.

Kaldı ki son araştırmalarda birinci parti değil ikinci parti olarak çıkıyor.

Mesela GENAR'ın Ekim ayı araştırmasında AK Parti %33.7 çıkarken CHP 31.8 ile ikinci konumdaydı.

Dün elime geçen MAK araştırmanını Kasım oyu sonuçlarında da CHP %30.8 ile ikinci parti çıkarken AK Parti %31.8 ile birinciliğini koruyordu.

MAK'ın, 'Yarın genel seçim(milletvekilliği seçimi) olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti %31.8, CHP %30.8, MHP %7, DEM %7.7, İYİP %7.2, YRP %4.2, ZP %2, SP %1.1, DEVA %1, AP %1.1, DİĞER %1.2, KARARSIZ %4.5, OY KULANMAYACAK %24

MAK'ın 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?' sorusuna verilen cevaplar da şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan %40, Mansur Yavaş %22, Özgür Özel 19, Fatih Erbakan %6, Ali Babacan %3 Başka bir isim %5, Kararsız %5

'Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusunun cevabı da şöyle:

Hiçbiri %26, AK Parti %22, CHP %18, MHP %5, İYİP %7, DEM %5, YRP%4, ZP%1, SP %1,DEVA %1, BTP %1, AP %1,Diğer %1, Kararsız %7

Bu tablo, CHP'nin cumhurbaşkanlığını kazanmasını düşük ihtimal olarak bile göstermiyor!

Son seçimlerde SP, DEVA, GP, İYİP ve DP'nin ittifak ile açıktan, DEM'in gizli desteğine rağmen birinci turda yüzde 44'de kaldı.

SP,DEVA ve GP'yi Özel öteledi, son İmralı Ziyareti vetosuyla DEM'in desteğini de kaybettiği görülüyor.

Yolsuzluk davaları mahkûmiyetle sonuçlananınca kan kaybedeceği de kuvvetle muhtemel!

Eee, hangi oy ile cumhurbaşkanlığını kazanacak CHP adayı?

CHP adayının kazanma ihtimali yok da, MAK araştırmasının dikkat çektiği kimi noktalar var ki, AK Parti/iktidar oralara odaklanıp tabloyu düzeltmeye çalışırsa, vatandaşın beklentilerine cevap verirse kesinlikle herkes kazançlı çıkacaktır! Tabii ki ülke de!

Çünkü tüm veriler Başkan Erdoğan'ın ve dolayısıyla AK Parti'nin alternatifinin olmadığını gösteriyor.

O yüzden de halkımız cumhurbaşkanlığında yine Başkan Erdoğan'ı tercih ederken yerel seçimlerde iktidara güçlü bir mesaj verdi.

Tabii ki ilk mesaj ekonomiyle ilgiliydi.

İktidarın odaklanması gereken hususların başında pahalılık geliyor.

Mesela 'Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir?' diye sorulmuş alınan cevap şöyle:

Ekonomik sorunlar %25, adalet ve hukuk %19, yolsuzluk liyakat %13, Kutuplaşma %11, Dış politika %9, Sosyal sorunlar %9, Sağlık sistemi %5, Çevre %3, Göçmen sığınmacı %3, Eğitim %3

'Artan ekonomik zorluklar (enflasyon, pahalılık) nedeniyle, gelecek kaygınızın ve ekonomik stresinizin aile içi veya sosyal ilişkilerinizi olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?' sorusuna %94 Evet demiş.

%94 vahamet derecesinde düşündürücü bir oran!

Bu noktada Başkan Erdoğan ve ilgili bakanlar önemli bilgi ve rakamlar veriyor olsalar da toplum ekonominin iyileştiği konusunda ikna edilebilmiş değil.

Daha doğrusu çarşı pazardaki pahalılık ve muhalefetin birçok konuyu çarpıtması ekonomi konusunda böylesi sonuçlara sebep olabiliyor.

İşte hükümetin ve AK Parti'nin öncelikle yoğunlaşması gereken alan burasıdır.

İletişim Başkanlığı iktidar cenahından, AK Parti tanıtım başkanlığı siyasi cenahtan toplumu doğru bilgilerle umutlandıracak çalışmalar yaparak aleyhteki propagandayı püskürtebilirler!

Deprem bölgesinin imarı bir sene içinde bittiğinde ve zaten devam eden Orta Vadeli Program (OVP) sonuçlanınca, 2026 yılı sonu itibariyle enflasyon ve faiz oranlarının tek haneye düşeceği dolayısıyla ekonominin rayına gireceğini, düşük gelirlilerin durumlarının da düzeleceğini vatandaşa iyi anlatmak gerekiyor!

Araştırmada şu anda gündemde olan Terörsüz Türkiye konusunda halkın desteği de çok yüksek çıkmış.

'Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreci destekliyor musunuz?' sorusuna 'hayır' cevabı veren sadece %11.

'Evet' diyen %55, ile 'Evet endişelerim var' diyen %28 toplandığında desteğin %83'lere vardığı görülüyor.

Ancak Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanıp cezaevinden çıkmasına destek sadece yüzde 12 ile sınırlı. %80 'Hayır cezaevinden çıkmamalı' diyor.

Bu oran da fevkalade hassas bir mesaj içeriyor.

Halkımız, Türkiye'nin terörden arınmasına yüzde 83 destek verirken, suç işlemiş teröristlerin affedilmesine de yüzde 80 ile karşı çıkıyor.

Bu hususta iktidar da komisyon başkanı da şehit ailelerini ve gazileri incitecek bir uygulamanın olmayacağını birçok kez tekrarlayarak halkın görüşüne paralel bir yerde durduğunu gösterdi.

Aslında MAK Araştırmanın üzerinde durmamız gereken başka sonuçları da var ama yazı için belirlenen uzunluğu çoktan aştığım için burada nokta koymak durumundayım.

Araştırmasını benimle paylaştığı için Mehmet Ali Kulat Bey'e teşekkür ediyorum.