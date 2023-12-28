CHP DEM'in kaybettirdiğini ne zaman anlar?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM partiyle beraber hareket etmesine yönelik tepkiler bitmek bilmiyor.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve vatandaşlar medya ve sosyal medya aracılığıyla CHP'yi hem kınıyor hem uyarıyor.

Bunu fark edip kamuoyunu yatıştırmak amacıyla yayınladıkları açıklama da işe yaramadı.

Sıraladıkları gerekçeler bahaneler olarak okundu.

ÖZGÜR DIŞARI!

Şehit cenazelerine gönderilen CHP çelenklerinin parçalanması, yuhalanması, şehit yakınlarının verdiği haklı tepkiler, Özgür Özel'in kendi memleketi olan Manisa'da dahi cami avlusundan polis korumasında çıkmak zorunda kalması tepkinin yaygınlığını ve şiddetini gösteriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin halktan uzaklaşması, terör partisine yaklaşması sicilini epey kabarttı aslında.

Kimlik bunalımına soktu CHP'yi. İlkelerinden vazgeçmenin, DEM'in kuyruğuna takılmanın elbette bir bedeli olacaktı ama seçim kazanma hırsıyla kör olan gözler duruma yeni ayılıyor.

Dipten yürüyen tartışma teşkilata, Meclis grubuna yansıyor artık. Son olay bunun son göstergesi.

Yerel seçimlerde DEM desteğini kaybetme korkusu CHP'yi kötü savuruyor.

CHP KAZANIYOR MU?

Peki CHP bu süreçten kazançlı mı çıkıyor ki ayrılmıyor bu yoldan?

Seçim tecrübeleri bunu doğrulamıyor aslında.

2013 sonrası gelişen yakınlaşmada sadece 2018 seçimlerinde işledi formül.

CHP kendi oyunu artıramasa da hem HDP'nin hem İYİ Parti'nin oyuyla CHP adayları Ankara ve İstanbul'da ipi göğüsledi. Ama belediye meclislerinde yine muhalefetteydi CHP.

İYİ Parti'ye verilen ihaleler yeterli olmamış olmalı ki aynı suda bir kez daha yıkanmak istemiyor "eski dost".

DAĞDA TERÖRİST, İBB'DE PERSONEL

HDP'ye verilen kadrolar da yaramadı CHP'ye. HDP kontenjanı personelin dağdan inip belediyede işe girdiğinin ortaya çıkması zorda bıraktı İmamoğlu'nu. Eleştirileri savuşturamayınca mutat olduğu üzere "çok üzülüyorum ama..." deyip acındırmak zorunda kaldı kendini.

En fazla da itibar kaybetti CHP.

"Cumhuriyeti kuran parti", "Atatürk'ün partisi" gibi ayrıcalıklarını tüketti. Adı terör örgütüyle, Türkiye karşıtı odaklarla beraber anıldı.

İYİ PARTİ MESAJI ALDI

Görünür olsun olmasın HDP ile aynı ittifakta olmanın kaybettirdiğini İYİ Parti bir süredir itiraf ediyor.

Meral Akşener Mayıs sonrası yaptığı bir açıklamada "vatandaşın mesajını aldık, vatandaş bizi cezalandırdı" demişti.

Askerimizi polisimizi katleden, ülkeyi bölmeye çalışan kanlı terör örgütünün sözcüsü partiyle iş tutup da namuslu kalınamayacağını öğrenmek için seçmenin tepkisini görmeye gerek var mıydı? Milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti bunu nasıl değerlendiremez? Nasıl olur da terör partisiyle aynı yatağa girer? Bugün nedamet getirmek dün işlenen günahı affettir mi? Ayrıca değerlendirmek gerek.

ŞEHİT AİLESİNİN AHI TUTAR

İYİ Parti bu açıdan siyaseten nihayet doğru bir karar aldı ama vatandaşı inandırabilecek mi, CHP'nin boşalttığı alanı doldurabilecek mi, seküler, ulusalcı, Atatürkçü seçmenin gözüne girebilecek mi göreceğiz.

CHP için iş işten geçmek üzere.

Şehit ailelerinin ahını alıp da ihya olan olmuş mu ki CHP de olsun.

Buna rağmen DEM oyuyla kazanamayacağını üstelik kendi seçmenini de kaybetmekte olduğunu illa yaşayarak öğrenmek istiyor CHP.