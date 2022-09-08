CHP kazanırsa HDP'ye bakanlık verilmeyecek!

Gürsel Tekin'in, 'elbette HDP'ye de bakanlık verilebilir' çıkışı, CHP'yi karıştırdı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, Tekin'in CHP adına konuşma yetkisine sahip olmadığını söyledi.. Oysa insanların merak ettiği o değil ki?.. Kim Gürsel Tekin'in parti adına konuşma yetkisine sahip olup olmadığını merak ediyor ki?.. İnsanlar CHP'nin domine ettiği blokun seçimleri kazanması halinde, HDP'ye ne verileceğini merak ediyor. Bize ne Gürsel Tekin parti adına söz söyleyebilir mi, söyleyemez mi?.. Cevap vereceğiniz soru bu.. HDP, seçmenlerini neden Millet İttifakı'nın adayına yönlendirsin? Bundan ne çıkarı olacak?.

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Faik Bey diyor ki; "partimiz adına Gürsel bey konuşamaz".. Yani?.. Seçimleri kazanırsanız HDP'ye bakanlık vermeyecek misiniz?.. Bunu söyleyin bu netlikte... O sorunun cevabı da "hayır"... Verecek misiniz?.. Bu sorunun da cevabı yok... Elbette politik manevralar için gri alanlar bırakılır.. İpler tam kopartılmaz. Kapılar sert kapatılmaz.. Bunu anlarım.. Fakat ortada buz gibi bir "HDP ile ittifak" sorunsalı var... CHP'nin katı Kemalist ulusalcı kitlesinin tartıştığı.. Y-CHP denilen liberal ikinci cumhuriyetçi kadroların tartıştığı.. İYİ Partili milliyetçi seçmenin ve şüphesiz HDP'ye oy verenlerin de tartıştığı apaçık bir problem... HDP kitlesi neden Millet İttifakı'nın adayına oy versin?...

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CHP-HDP ilişkisi çok açık ortada..

Açıkça ilan etmemelerinin iki temel nedeni var..

1) İttifakın majör ortağı İYİ Parti'nin tabanı

2) CHP'nin geleneksel ulusalcı seçmen kitlesi..

Farkındaysanız her iki çekince de aslında oy verenlerle ilgili.. Daha açık söylemek gerekirse CHP'nin yönetim kademesinde, HDP ile ittifaktan yana bir itirazı yok.. Sadece bu ilişki nedeniyle zaten %25'ler seviyesinde olan oy veren kitlenin yarısının sandığı boykot etmesinden endişe ediyorlar.. İYİ Parti için de tepede bir sorun görünmüyor.. Seçmenlerinin itirazı var yalnızca.. Nitekim daha evvel birlikte hareket ettiler ve oldu.. Hatırlayın HDP'li Fatma Kurtulan, meclis kürsüsünden dedi ki; "....İYİ Parti, size söylüyorum, şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz..." Bu lafın üzerine buna şerh düşen bir İYİ Partili oldu mu bilmiyorum.. Dahası da var... Bakın CHP'li Barış Yarkadaş dedi ki geçen gün; "...Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar...." Demek ki İYİ Parti'nin de yönetici eliti durumdan şikayetçi değil.. Tabanı konsolide etmek için birkaç söz söylenmesi gerekiyor onu da Yavuz Ağıralioğlu söylüyor zaten...

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