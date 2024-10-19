CHP, milli hamleleri sabotajdan da vazgeçecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu'ndaki dünkü konuşmasında muhalefetin tavrı ile ilgili, "her türlü sabotajla karşılaştık" hatırlatmasını yaptı.

Muhalefet, gerçek gündemi öylesine saptırıyor, yapılan büyük hizmetleri, kullandığı medya vasıtaları ile öylesine dikkatlerden uzaklaştırıyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlatması bir savaş tehdidi ile karşı karşıya olduğumuz şu günlerde daha bir önem kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlatması şu oldu:

"22 yıl boyunca pek çok engelle karşılaştık. Biz yol, havayolu inşa ederken muhalefetin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Mega projelerin mahkeme yolu ile engellenmeye çalışılmasından şirketlerimizin tehdit edilmesine, savunma sanayimizin itibar suikastlarına uğramasına kadar akla gelebilecek her türlü sabotaj ile karşılaştık. Bu ülke, kendi ülkesini kötüleyen ana muhalefet partisi genel başkanları gördü. Meclis kürsüsünden iş dünyasına tehditler savuran siyasiler gördü. 'Millet yol mu yiyecek' diyen vizyonsuzları mı ararsınız, İHA ve SİHA'lara saldıranları mı ararsınız..."

Konuyu biraz açalım.

Mesela Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine yönelik laflarını unutmadık: "Devletin hemen hemen bütün imkânları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki."

Bakanlık yapmış bir insandan bunları duymak gerçekten üzücüdür. PKK partileri, DEM Parti böyle konuşuyor, çünkü vatanın bölünmesinden, terörden yanalar.

Ali Babacan kimden yana?

CHP Grup Başkanvekili iken Özgür Özel'in, TBMM'de yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi, kızı, oğlu ve damatlarını kastederek "Aile devleti" eleştirisinde bulunmasını, Baykar şirketinin başarısını, "bir damat SİHA üretecek" diye karalamaya kalkmasını de unutmadık.

Savunma sanayindeki atılımları ile Türkiye, tüm dünyada adından söz ettirirken, milli bir meselede "damat" küçümsemesi, nasıl bir zihniyetin ürünüdür?

İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözlerine o gün hemen cevap verdi:

"Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor, sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi, terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten, neden rahatsız olur? ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."

Evet, asıl soru bu: Muhalefet neden rahatsız oluyor?

Resmi verilere göre, savunma ve havacılık sektöründe 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, geçen yıl sektördeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5'i ise ihracat kaynaklı oldu.

Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla; Bayraktar TB2 SİHA için 33, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 olmak üzere 3 kıtada 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Mesele İHA/SİHA, meselesi değil. Mesele, Türkiye'nin hasımlarını rahatsız eden, dostlarını sevindiren savunma sanayindeki milli yükselişin, içimizdeki bazı insanlar tarafından hazmedilemeyişidir...

CHP'nin orkestra şefi olduğu muhalefet cephesinin, topluma verdiği en büyük zarar; halkımızın kafasını karıştırmak, moral bozmak, felâket tellâllığı yapmaktır.

Muhalefet, engelleme zihniyetini sürdürdüğü sürece iç cepheyi nasıl tahkim edeceğiz, günlerdir bunu düşünüyorum...

CHP, milli hamleleri sabotajdan da vazgeçecek mi?