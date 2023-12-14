CHP, PKK ile DEM'leniyor…

Yargıtay kararının ardından HEDEP, ismini DEM Parti olarak değiştirdi. Kandil'in/PKK'nın yeni partisinin adı artık DEM Parti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün DEM Parti'yi ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren heyetler arası görüşme sonrasında, "sürekli diyalog halinde olalım" dendi.

Özgür Özel de, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları da çok verimli bir görüşme yaptıklarını söylediler.

İYİ Parti'den şimdilik yüz bulamayan CHP, özellikle İstanbul'da DEM Parti ile işbirliğinin pazarlıklarına başladı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özgür Özel'in genel başkanlığında da CHP güven vermiyor.

Kılıçdaroğlu'nun gizli bir protokolle Zafer Partisi'ne devleti teslim belgesi hazırladığını hatırlarsak, haliyle Özel'in de PKK'nın partisine neler vereceğinden endişe ederiz.

Diyalogmuş, demokrasiymiş, bu milletin karnı böyle samimiyetsiz laflara tok.

Hâlâ milletimizi kandıracaklarını düşünenler başka bir gezegende yaşıyor gibiler.

Dün Özgür Özel Ankara'da şehit cenazesine katıldı, oradan da DEM Parti'ye gitti.

CHP Genel Başkanı şehit cenazesinde protesto edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in bir yakını, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah" dedi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrılması ardından, "Mecliste Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" diyerek, tepki gösterdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi partisi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Özel'in ziyaretinden 4 gün önce CHP'ye ayar verdi.

9 Aralık'ta İstanbul Kâğıthane'deki programda konuşan Bakırhan, CHP'ye patladı:

"Bu seçimler bizim için tarihi önemdedir. Sadece Kürdistan coğrafyasında kazanan olmayacağız. Batıda da Kürtlerin bulundukları her ilde, ilçede, beldede iradelerinin yönetimlere yansıyacağı bir politikayı, yani kazan-kazan politikasını izleyeceğiz.

Ana muhalefet partisi sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyor. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik..."

Türkiye'yi Kürdistan ve Batı olarak ayıran bu bölücülerin ortak vatan, ortak bayrak, ortak devlet diye bir derdi yok. Açık açık konuşuyorlar ve CHP Genel Başkanı bunların ayağına gidiyor.

Kazan-kazan politikası diyor. CHP'den ne kazanacaklar? Biliyorlar ki, ne isterlerse CHP verecek...

Özgür Özel gibi, Ekrem İmamoğlu gibi İstanbul'u kaybetmenin korkusunu da yaşıyorlar.

CHP'ye bu ihtarı çektikten sonra, işbirliği kapısını aralıyor:

"Başta İstanbul olmak üzere her yerde kendi adaylarımızı çıkarma eğilimindeyiz. Bu tabii güç birliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama bu işbirliği kapalı kapılar arkasında olmayacak..."

Hepimiz biliyoruz ki bu işbirliği kapalı kapılar arkasında olacak.

İşbirliği yapanlar bilecek, ABD bilecek, İngiltere, Almanya bilecek, ama halk bilmeyecek, gerçek bu...

Yine hatırlatıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını unutmayınız.

Bu zat, önce "cumhurbaşkanı adayı bir siyasi olmayacak" dedi. Sonra "genel başkanlar aday olmayacak" dedi. Sonra "adayı 6'lı masa belirleyecek" dedi. Son toplantıda, Akşener dışındakilere kendi adaylığını söyletti ve Akşener'i masadan kaçırttı.

Aday olunca da şeffaflık vaat etti, ama seçilmek için gizli protokol imzaladı.

Bu zihniyetin siyasi hayatı yalan.

DEM Parti'ye, Özgür Özel'in neler vereceğini düşünmek bile istemiyoruz...