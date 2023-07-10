CHP'de değişim nasıl olmalı?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir haftadır yollarda. Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başlamasının bugün 8. günü.

Tanju Özcan'ı Temmuz sıcağında yola düşüren Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yıllardır istikrarlı bir şekilde kaybeden Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaya niyeti yok. Son cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacağını kesin görüp Başkan Erdoğan'a rakip olma cesaretini gösterebilen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan karşısında tuvalet terliği olsa kazanır" dedikleri seçimi de kaybetti ve olanlar oldu.

"Pirom, pirom" diye Kılıçdaroğlu güzellemesi yapanlar, seçim sonrası hakaret etmeye hatta sin kaflı sövmeye başladılar. Kendisine oy vermiş seçmenin "İstifa, istifa" haykırışları, CHP'nin başına müstehcen kasetten ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına "Pirom, pirom" güzellemesi olarak yankılanıyor olacak ki istifa etmek şöyle dursun genel başkanlığa tekrar aday.

CHP'de istifa ve değişim taleplerine genel merkez kulak tıkadıkça parti içinde hareketlenmeler de arttı. Tanju Özcan değişim için yollara düşerken, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İktidar için değişim" adıyla bir internet sitesi açtı.

Belediye Başkanı olduğu İstanbul dışında her şeyle ilgilenmesiyle meşhur olan İmamoğlu, açtığı siteye vatandaşlar görüşlerini yazacaklarmış. Ekrem İmamoğlu'na umut bağlayanlar ise İmamoğlu'ndan internet sitesi açmasını değil CHP'deki değişimi sağlayacak cesaretli adımlar atmasını bekliyorlar. İmamoğlu ise ne şiş yansın ne kebap tavrında.

"Kemal Kılıçdaroğlu partimizin başından giderse iktidar oluruz" diye düşünen CHP'lilerin hayallerini yıkmak istemem ama yazmak zorundayım: Partinizin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine başkası da gelse iktidar olamazsınız. Bu hayalden vazgeçin.

Tanju Özcan Bey, siz de Temmuz sıcağında boşu boşuna yürümeyin. Değişim talebinizin CHP'nin iktidarı kazanmasına bir faydası olmaz. Yürümenizin, göbek bölgenizdeki kaçak yağlanmayla mücadelede çok mühim tesiri olacaktır. Sanıyorum şimdiden tesirini görmeye başladınız, zihniyetinizdeki hafifliğin aynısını şimdi vücudunuzda da hissediyorsunuzdur!

Yazımın başlığı "CHP'de değişim nasıl olmalı" olsa da benim kanaatim CHP'de değişim değil kapanış olmalı. Parti kapatılmalı.

Partiyi kapatmadan da önce halkın karşısına çıkıp, Anadolu topraklarında sebep oldukları zulüm için yüzyıllık özür dileyip kepengi indirmeliler. Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı göstermelik helalleşme gibi de olmamalı. Hakiki manada geçmişleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Bu yüzleşmenin uzun süreceği de muhakkak.

Hâsılıkelâm, CHP yönetiminin bu halka yapacağı tek iyilik partiyi feshetmesidir. Anadolu insanının CHP'den görmüş ve göreceği tek iyilik de bu olacaktır!

Müslüman Anadolu halkıyla CHP arasındaki husumeti göremeyenler, kendilerini "değişim" diyerek avutabilir, iktidar hayalleri kurabilirler.