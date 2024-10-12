CHP'de İsrail ve ABD'nin mutemet adamları mı var?

CHP, İsrail'in Türkiye için bir tehdit olduğunu kabul etmiyor. Hatta Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getirmesini de; dikkatleri, hayat pahalılığından uzaklaştırmak için yaptığını söylüyor.

Özgür Özel, mavra bile yapıyor; "İsrail gelsin de gününü görsün" diyor.

Bu yaklaşım, ciddi devlet meselelerini hafife almanın ötesinde, gerçeklerin üstünü örtmek, milletimizin hassasiyetlerini örselemek anlamına geliyor.

CHP zihniyetinin böyle hastalıklı bir yapısı var ve yöneticilerin iliklerine kadar işlemiş.

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetine; "kontrollü darbe" ve "tiyatro" diyen, dönemin CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Özgür Özel de aynı kafada; İsrail tehdidi için "manipülasyon" diyor.

Salı günü İsrail'in savaş tehdidi ile ilgili Meclis'te kapalı oturum yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi.

Oturum kapalı ama Özgür Özel açıklama yapıyor:

"Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon... Maalesef iktidarın bu konuda kötü niyeti ortaya çıkmıştır. İktidar partisi tarafından yapılan manipülasyonu milletimize şikâyet ediyoruz."

Evet, ciddiyet bu...

Biri, devletin güvenliği ile ilgili FETÖ darbe ihanetine "tiyatro" diyor. Ardından gelen de "manipülasyon" icat ediyor.

Al birini vur ötekine.

Sanmayınız ki, bunlar siyaset için söylenen öylesine sözler.

Karşımızda dış kaynaklı yapımlarda, küresel projelerde rol alan siyasî duruşlarla ilgili şüpheler var.

Öyle ya, bir değil iki değil.

Hatırlayalım.

27 Eylül 2020 sabahı Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş durumu başladı. Aynı günün akşamı bir televizyon programına katılan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı emekli Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz; "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi.

Evet, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, Türkiye'yi dışarıda temsil etmiş bir şahsiyet diyor bunları...

Bir de Özgür Özel'in Namık Tan'ı var.

CHP İstanbul milletvekili. Washington ve Tel Aviv'de büyükelçilik yapmış.

Özgür Özel için çok kıymetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde yanında Namık Tan oluyor. Herhalde ABD ve İsrail için de güvenilir biri.

Özgür Özel; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının İsrail tehdidinden/uyarısından bahsetmesine "manipülasyon" derken, Namık Tan da Mavi Vatan için "masal" diyor.

Özgür Özel'in devlet meselelerine yaklaşımı ciddiyetten uzaktır.

İsrail tehdidi var deniyor, Özel, "İsrail'in, bugünden yarına Türkiye'ye saldıracağına dair hiçbir şey yok" diyor.

Namık Tan, İsrail'den teminat mı almış?

Amerika, Türkiye'ye tankla, uçakla, askerle mi saldırıyor? Onunla birlikte İngiltere, Almanya, Fransa da saldırıyor.

Nasıl saldırıyorlar?

PKK'yı, FETÖ'yü, terör örgütlerini kullanarak saldırıyorlar.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir terör devleti kurdurmaya çalışarak saldırıyorlar.

İsrail için "bugünden yarına saldıracağına dair hiç emare yok" diyen Özgür Özel, bölgemizde PKK'ya devlet kurdurmanın arkasında asıl İsrail'in olmadığını mı söylüyor?

Dahası da var.

Kaç gündür medyada yer alıyor.

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir belgeselde yer alan röportajda; "vaat edilmiş topraklar" (Arz-ı Mevut) ve "Büyük Yahudi devleti" hayalini anlatıyor. Röportaj'da,"Büyük Yahudi Devleti"nin sınırlarını gösteren bir harita ekrana geliyor. Söyleşi, "Suriye, Ürdün, Irak, Mısır, hatta Suudi Arabistan sınırlar içinde kalıyor' sözleriyle devam ediyor.

Sahi CHP zihniyeti, neden Türkiye'nin hasımlarına, PKK'nın partisine yakın duruyor?