CHP'de kayıt dışı siyaset, FETÖ bağlantılı mı?

Partisinin Grup Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Özel'i tebrik eden ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na isyanlarını, "değişim" kılıfına koyan ekip nihayet harekete geçti.

Bizlerin eleştirdiği ne kadar temel konu varsa Özel hemen hepsini dile getirdi. Özetle dedikleri şöyle:

1. Seçim yenilgisinin suçluları, kendilerinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Parti yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı.

2. CHP'de iktidara gelme mücadelesi yok, parti içi iktidar mücadelesi var.

3. Seçmenimiz partimize olan güven duygusunu yitirdi.

4. Başka partilere seçilecek yerlerden 39 milletvekili verilmesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktı. Bu süreç hiçbir parti içi müzakereye, üzerinde uzlaşılmış bir iç hukuka, objektif ölçme-değerlendirme kriterlerine dayanmaksızın ve parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Yetki kullanıp, sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez.

5. CHP ne olursa olsun kayıt dışı siyasete teslim olamaz. Parti içi kurumların, karar ve yönetim organlarının işlevsiz kılınması, siyasal yetki ve sorumluluğu olmayan danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapısının yerine geçmesi, partimizi bir bütün olarak etkisiz ve işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şartlar ve gerekçeler ne olursa olsun kayıt dışı siyasete teslim olması kabul edilemez.

Özgür Özel, nazik kalmaya çalışarak CHP'de tek adam yönetimi olduğunu ilan etti. Halkın anlayacağı şekilde Kılıçdaroğlu'na diktatör dedi.

Bir adım daha ileri gitti ve FETÖ'nün, Deniz Baykal'a kaset komplosu ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'na en çok yöneltilen eleştiriye açıklık getirdi: CHP kayıt dışı siyasete teslim oldu.

CHP yönetiminin danışmanlar üzerinden ele geçirildiğini ima eden Özel'e şunu soran çıkar elbet: Bu danışmanların Pensilvanya ile Okyanus ötesi ile irtibatları var mı?

Özgür Özel bilinmeyen bir siyasetçi değil. 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapıyor.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, açıklamalarından sonra Özel'i topa tuttu:

"39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikâyet ediyor? Hepiniz oradaydınız... Vekil listesini ben mi yazdım? 10 Mart 2018'de yapılan tüzük kurultayında "Kılıçdaroğlu'na sınırsız yetki" verilmesi için el kaldıran ve "üyeye dayalı ön seçimin yapılması" maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış. Ön seçim için "oyuncak" diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok..."

CHP'de inandırıcılığı olmayanın, toplumda inandırıcılığı olur mu?

Evet, Özgür Özel yeni bir heyecan uyandıramaz. Çünkü eleştirdiği her kararın, tutumun, siyasetin içinde kendisi de vardı, oradaydı.

Tıpkı Davutoğlu'nun, Babacan'ın heyecan uyandıramadığı gibi...

Mayıs seçimlerinde yenilen bütün muhalefet partileri, şu anda iktidar olma heyecanını hiç yaşamıyorlar.

Başta CHP, hepsinin derdi partilerini ayakta tutabilmek.

CHP'de bir de koltuk kavgası var.

Onlar anca birbirleri ile uğraşa dursunlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda, "Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor. Hesabımızı önümüzdeki çağın lideri olmak üzerine kurduk." diyordu.