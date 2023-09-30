CHP'de kurultay için taş biriktiriliyor

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere doğru karşımızda iki fotoğraf var.

Cumhur İttifakı,14 ve 28 Mayıs seçimleri zaferi öncesindeki gibi birlik ve beraberlik içerisinde yürüyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Seçimlerle ilgili heyetler çalışma yapacak.

Muhalefet ittifakı ise tam bir keşmekeş içerisinde.

İYİ Parti, CHP'ye meydan okuyor. Kendi adayları ile seçime gireceklerini ilan ediyor. Bu arada karşılıklı salvolar oluyor.

6'lı masadan, "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" diyerek kalkıp dönme hızı unutulmayan Akşener'e bir güven yok. El mi yükseltiyor, samimi mi henüz bilinmiyor.

CHP'ye gelince, orada da 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay için taş biriktiriliyor.

Kurultay meydan savaşına doğru CHP'den birkaç not aktarayım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başında İBB meclisindeki CHP'lilerle toplantı yaptı. Toplantıda Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için "Yüzüme karşı tamam diyor ama arkadan hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Ayrıca benim yaptığım işleri genel merkezle paylaşmıyor ve beni desteklemiyor" dedi.

Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı hakkında da "İstanbul milletvekili olmasına rağmen beni bir kez dahi makamımda ziyaret etmedi" siteminde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın, "CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İyi Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz." sözleri, Canan Kaftancıoğlu tarafından alkışlarla karşılandı.

Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp mahkemelik oldu.

Yalanlanmayan iddiaya göre; Eren Erdem, Okan Konuralp'in partide işe başlattığı Ömer Topsakal'ı kovdu. Bununla da ilgili T24 sitesine Ömer Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerinde kullandığına dair haber yaptırdı. Haberin yayınlanması sonrası ilgili muhabiri arayan Okan Konuralp, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in (... Sinkaflı küfür).

Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki kreş temel atma töreninde katılımın az olmasına sinirlenerek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i kameralar önünde fırçaladı. İmamoğlu, Avseren'e "Hak etmiyorsun sen bir kişiye bile duyurmamışsın bir kişiye bile. Alkışlayayım mı seni? Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" sözleri ile tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun son dönemde ortaya çıkan agresif tavırları, parti tabanında, "Başkan hakikaten değişmiş" denilerek şaşkınlıkla karşılandı.

Uğur Dündar-Fatih Portakal da devrede...

Ekrem İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na saldıran Uğur Dündar ile Fatih Portakal'ın sözleri de Kurultay meydan savaşı için yapılan medya hazırlıkları hakkında ipuçları veriyor.

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'de konuştu. Masayı yumruklayan Dündar, "Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hâlâ iktidar olacak. Bu nedir? Bu kadar bizimle, aklımızla, ülkenin gerçekleriyle, milletin derdiyle dalga geçilmez kardeşim" dedi.

Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'na "Liyakat falan yok, ayarlanmış delegeler var. Sülale boyu akraba partisi..." diyerek esip gürledi.

Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un listesinden örnek veren Portakal, delegelerin birbirleri ile akraba olduklarının belgelerini ortaya koydu. "Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya?" dedi.

Kurultay öncesinde CHP'de biriken gerilim ve çatışma potansiyelinin önümüzdeki günlerde daha çok örneği çıkacak.

"Değişim" kurultayı, CHP'nin siyaset sahnesindeki son kurultayı olabilir.