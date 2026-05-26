CHP'de ortak hafıza dağılıyor mu?

Türkiye siyaseti açısından Cumhuriyet Halk Partisi, devlet geleneği ve siyaset hafızasının tarihsel taşıyıcılarından biridir. Ancak CHP'nin tarihi incelendiğinde, partinin neredeyse her dönemde ideolojik gerilimler, liderlik mücadeleleri ve hizip çatışmalarıyla şekillendiği görülür. Bugün yaşanan tartışmalar da yalnızca güncel bir yönetim krizi değil; CHP'nin uzun süredir biriktirdiği yapısal gerilimlerin yeni bir tezahürüdür.

CHP'nin tarihsel kırılmalarına bakıldığında, ilk büyük ideolojik ayrışmanın "ortanın solu" tartışmalarıyla başladığı söylenebilir. İsmet İnönü - Bülent Ecevit ayrışması ile parti, klasik devletçi-kemalist çizgiden daha halkçı ve sosyal demokrat bir hatta taşınmak istenirken; geleneksel ulusalcı damar bu dönüşüme ciddi direnç göstermiştir. 1980 sonrası yeniden yapılanma sürecinde ise sosyal demokrat hareketin parçalanması, CHP-SHP-DSP hattında uzun süreli bir rekabet üretmiştir. Daha yakın dönemdeyse Deniz Baykal çizgisi ile Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki değişim siyaseti arasında belirgin bir paradigma farkı ortaya çıkmıştır.

PARTİ TABANI NE YÖNE SAVRULACAK?

CHP'de temel tartışma hiçbir zaman yalnızca isimler üzerinden yürümemiştir. Tartışma; partinin "devlet partisi" refleksiyle mi hareket edeceği, yoksa toplumsallaşmış geniş bir sosyal demokrat kitle partisine mi dönüşeceği sorusudur. Bugün gelinen noktada da benzer bir gerilim yeniden yükselmektedir. Bir tarafta daha geleneksel, merkeziyetçi ve ideolojik çizgiyi savunanlar; diğer tarafta ise daha pragmatik, yerel başarı odaklı ve geniş koalisyonlara açık, ideolojik sapmaları göze alan bir yaklaşımı benimseyenler bulunmaktadır.

Sorun şu ki; bu farklılıkların demokratik rekabet sınırları içinde yönetilememesi halinde, siyasi partiler zamanla iç tartışma üreten yapılardan çıkıp kendi meşruiyetini tüketen organizasyonlara dönüşebilir. Siyaset bilimi literatürü, özellikle büyük kitle partilerinde liderlik krizlerinin ideolojik krizlerle birleşmesi halinde çözülme riskinin arttığını göstermektedir.

MUHALEFETİNİN KALBİNDE DERİN ÇATLAK

Parti içi kutuplaşma derinleştiğinde, seçmen aidiyeti zayıflar; örgütler motivasyon kaybeder; yerel aktörler merkezden kopmaya başlar. Bu süreç bazen sessiz bir dağılma, bazen de açık bölünme şeklinde sonuçlanabilir.

Bugün CHP açısından asıl risk de budur. Tartışmaların artık yalnızca kurultay, yönetim ya da adaylık meselesi olmaktan çıkıp, "partinin kimliği" tartışmasına dönüşmesi dikkat çekicidir. Çünkü siyasi partilerde kimlik krizleri, yönetim krizlerinden çok daha yıkıcıdır. Yönetim değişebilir; ancak parti tabanının ortak aidiyet duygusu aşınırsa, toparlanma çok daha zor hale gelir.

Bununla birlikte CHP'nin geçmiş tecrübeleri, partinin krizlerden çıkabilme kapasitesine de sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bunun yolu, hiziplerin birbirini tasfiye etmeye çalışmasından değil; kurumsal aklın güçlendirilmesinden geçmektedir. Parti içinde farklı eğilimlerin varlığı bir zayıflık değil, doğru yönetildiğinde demokratik çoğulculuğun göstergesidir. Asıl mesele, bu farklılıkların düşmanlaştırıcı bir dil yerine ortak hedefler etrafında uzlaştırılabilmesidir.

CHP'DE YENİ BİR SİYASİ HARİTA DOĞABİLİR

CHP'nin önünde bugün tarihsel bir eşik bulunmaktadır. Aklıselim galip gelir, parti içi rekabet kurumsal zeminde tutulur ve ortak siyasal hedef korunabilirse, CHP bu süreci dönüşerek aşabilir. Ancak tartışmalar kişisel hesaplaşma düzeyine sıkışır, karşılıklı meşruiyet sorgulamaları derinleşir ve taban psikolojik olarak kamplaşırsa, bu yalnızca geçici bir kriz olarak kalmayabilir. Böyle bir süreç, partide çözülmeyi hızlandırabilir; yeni siyasi arayışların ve hatta yeni oluşumların önünü açabilir.

Türkiye'de seçmen yalnızca ideolojik söyleme değil, siyasi istikrar ve yönetim kapasitesine de bakmaktadır. Bu nedenle CHP'nin geleceğini belirleyecek olan şey yalnızca kimin kazandığı değil; partinin kriz yönetimini ne kadar olgunlukla gerçekleştirebildiği olacaktır. Bazen siyasi partileri seçim yenilgileri değil, kendi iç savaşları tüketir.