CHP-DHKP/C ilişkisi üzerinden İBB’de yaşanacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen unsurlar arasında çeşitli terör örgütlerinin olması İmamoğlu’nun başkanlığı hakkında kuşkular oluşturmuştu. İmamoğlu’nun, desteklerinden dolayı terör örgütlerine ödeyeceği diyet ne olacaktı? Bu şüphe sadece Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyen kesimde değil, İmamoğlu’na oy verecek kesimde de konuşulmuştu. İnternette yaptığı programlarda İmamoğlu’na oy isteyen Atatürkçü yazar Nihat Genç bu şüpheyi açıkça dile getirmişti.

Genç, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen şer ittifakının birleşenlerinden HDP/PKK’nın destek karşılığı İSPARK’ı alacağını, bunun da İstanbul’un göbeğindeki yüzlerce İSPARK noktasının Kandil terör üssüne dönüşeceğini söylüyordu. İSPARK üzerinden terör örgütüne para aktarılacağını iddia etmişti. Bu tehlikeye dikkat çeken Nihat Genç, ne hikmetse İmamoğlu’na oy istemekten de geri durmuyordu! Bu tenakuza, daha doğru Genç gibilerin sıkışmışlıklarına daha önceki yazılarımda değindiğimden burada tekrar etmiyorum…

Ekrem İmamoğlu başkanlığında yaşanacağı söylenen mezkûr mevzu hakkında ister şüphe deyin, ister iddia, ister iftira. Ömrümüz olursa ne olup olmadığını göreceğiz. Ben bugünkü yazımda, istikbâlde İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler yaşanacağına dair karine oluşturacak müşahhas bilgiler vereceğim.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKP/C’nin İstanbul yapılanması hakkında bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmada terör örgütünün mali kaynaklarıyla alâkalı mühim bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında itirafçı ve gizli tanık olan örgüt mensuplarının anlattıkları CHP’li belediyelerle terör örgütünün ilişkisini açıkça ortaya koyuyor.

80 sayfa ifade veren DHKP/C’li Ceyhun Bay CHP’li belediyelerden nasıl yardım aldıklarını tek tek anlatmış. İfadesinde Ceyhun Bay, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yaptıkları görüşmeleri ve başkanların tâlimatıyla örgüte aktarılan milyonları bulan nakit paraları teferruatıyla anlatıyor.

CHP'li belediyelerden toplanan paraların Yunanistan'daki örgüt kamplarına ve örgütün yurt içindeki faaliyetlerinin finansı için kullanıldığını ikrar eden Ceyhun Bay, CHP'li belediyelerin nakit para desteği dışında gıda, otobüs, piknik ve ses düzeni gibi örgütün ihtiyaç duyduğu diğer imkânları karşıladığını da itiraf etmiş.

2014 yılında DHKP/C tarafından örgütün faaliyetleri için finansal İhtiyaç Komitesi (İKOM)'nin kurulduğunu söyleyen Ceyhun Bay, İKOM'un başına Hünkar Derya Güneş'in getirildiğini kendisi ile Veysel Şahin'in de yardımcı olarak görev aldıklarını da itiraf ediyor. Güneş'in örgütün tâlimatıyla kırsala gönderilmesinden sonra İbrahim Gökçek'in İKOM'un başına getirildiğini aktaran Bay, Güneş gitmeden önce "Acil Yunanistan'a para göndermemiz lazım. Yunanistan'da bulunanların yiyecek ekmekleri bile yok. 20 bin TL göndermemiz gerekiyor, dedi. Biz de, o dönem belediyelerden topladığımız paraların bir kısmından 20 bin TL'yi Hünkar Derya Güneş'e teslim ettik." diyor.

Soruşturma dosyasında yer alan itiraflar bu kadarla sınırlı değil ama köşemin yeri sınırlı olduğundan şimdilik bu bilgilerle iktifâ edelim. Çarşamba günkü yazımda CHP’li belediyelerle terör örgütünün bağlantıları üzerinden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz!