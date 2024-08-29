CHP'li Tuncay Özkan'a ve muhalefete dair...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Kişi kişiyi kendi gibi bilir; Özkan'ın züppeliği olmasa böyle laf etmez.

Efendim, züppe kelimesi yargıda hakaret kabul edilmiyormuş.

Şahıslar için "git şuradan züppe", "züppeye bak sen" denilirse belki mahkemede hakaret sayılmaz.

Ancak onurlu insanlar bu hakaretin hesabını sormakta tereddüt etmezler.

Bu kelime, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına söylenirse, işte orada iş değişir. Çünkü bu, yenilir yutulur bir hakaret değildir.

Mesele sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı ile ilgili değil...

Erdoğan, bütün Türkiye'den gelen oylarla doğrudan Cumhurbaşkanı seçildi.

Milleti, devleti temsil ediyor.

Hepimizin onurunu, haysiyetini, şerefini temsil ediyor.

Ona yapılan hakaret, ona oy veren milyonları, hepimizi rencide etti.

CHP'li Tuncay Özkan; edep, ahlak, akıl, izan, terbiye dışı ve haddini aşan hakareti, milletimize yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün önce İstanbul İl Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada, normalleşmeyi savunurken şunu söyledi:

"Normalleşme; milletin seçtiklerine milletten ötürü değer vermektir, saygı duymaktır..."

O zaman Tuncay Özkan'ın yaptığı nedir?

Ve Özgür Özel neden Tuncay Özkan'a laf etmiyor/edemiyor?

Evet, Özgür Özel'in normalleşme çabaları sabote ediliyor.

Kimin, kimlerin adına yapılan bir sabotaj bu?

Kılıçdaroğlu, normalleşmeye açıkça karşı çıktı. Özkan da onun ekibinden.

Tüzük kurultayına gidilirken Kılıçdaroğlu, cepheye Tuncay Özkan'ı mı sürüyor?

Tüzük kurultayında Kılıçdaroğlu, hançerlenmesinin hesabını mı soracak?

Tuncay Özkan şahsî bir çıkış yapmış olamaz. Çünkü parti içinde ne bir ağırlığı var, ne de güven duyulan bir isim.

Yaptığı hakaret, düpedüz bir fitne hamlesi.

Sadece Kılıçdaroğlu hesabına bir hamle de olamaz.

Büyük resme bakılınca, şurada burada sıradan olaylarmış gibi görünen fitne ateşleri, Cumhur İttifakına yönelik. Türkiye'nin istikrarına yönelik.

FETÖ de işin içinde. Lokal gibi görünen pek çok kanun dışı olayların, tertiplerin arkasında hala FETÖ'nün kozmik elemanlarının tezgahı var.

Tuncay Özkan bu organizasyonun neresindedir?

Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret tam da etki ajanlığını çağrıştırıyor.

Siyasî kaos peşinde koşan, ekonomik sıkıntılara bel bağlayan hasımların 5. Kol elemanlarının yapacağı aşağılık bir hamleye benziyor.

CHP'den gelen hamlelere, hakaretlere hep şu gözle bakmak gerekir; neyin peşindeler?

Çünkü CHP, genlerine kadar işlemiş milletin değerlerinden kopuk bir zihniyetin elindedir.

Milletin değerlerine önem vermemek, milleti aşağılamak, inancımıza, dindar insanlara hakaret etmek, tepeden bakmak...

Bugün için ise bütün kin ve nefretlerini, Erdoğan üzerinden yürütüyorlar.

CHP, bu zihniyetten kurtulmadıkça asla iflah olmaz.

Kurtulmaya dair ne bir eğilim, ne bir niyet de göremiyoruz.

Şunu belirtemeden geçemeyiz.

Tuncay Özkan'ın, Cumhurbaşkanımıza hakareti yanına kalmamalıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıkladı.

Milletin adaletten beklediği sürattir.

Özkan'ın dokunulmazlığı kaldırılmalı ve milletvekilliği en kısa zamanda sona erdirilmeli, devletimize olan güvenimiz güçlenmelidir.

CHP'ye, muhalefet liderlerine ve Tuncay Özkan'a gelince...

Başta Özgür Özel, CHP yönetimi Tuncay Özkan'ı kınamadı.

Tuncay Özkan, kendisine gelen tepkilerden sonra Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a şunları söyledi:

"CHP'den paylaşımım ile ilgili her hangi bir eleştiri gelmedi. Bir problem olacağını zannetmiyorum."

Muhalefet liderlerinden de Tuncay Özkan'ı kınayan, eleştiren bir tepkiye rastlamadım. Erdoğan düşmanlığı bu kadar mı vicdanları paslandırıyor?

Tuncay Özkan da derdine yansın.

Bundan sonra isminin geçtiği her yerde, görüldüğü her yerde insanların aklından "züppe" geçecek...