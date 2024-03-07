CHP'nin bedelli genel başkanı…

Özgür Özel, besbelli kısa süreliğine CHP genel başkanı olmuş.

Ekrem İmamoğlu'nun himayelerinde "eş genel başkan" statüsünde, oturduğu koltuğu dolduramayan bu siyasetçi, siyasetin 's'sinden de habersiz, meydanlarda atıp tutuyor.

2 Mart'ta, memleketi Manisa'nın Soma ilçesindeki mitingde, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

Kelimenin tam anlamıyla patavatsız...

Kimdir patavatsız?

Sözünün uygun düşüp düşmeyeceğini, nereye varacağını düşünmeden konuşan, önünü sonunu düşünmeden aklına estiği gibi söz söyleyen veya davranandır (Kubbealtı Lügati).

Özgür Özel, kanunun verdiği haktan yararlanan insanları, askerden kaçanlar olarak niteliyor. Yetmiyor, onları vatan için canını vermeyecekler olarak nitelendiriyor. Ve onlardan oy istemiyor.

Patavatsız...

Sözlerinin milyonlarca insana dokunacağını, onları rencide edeceğini, üzeceğini düşünmeden saygısızca hakaretler ediyor.

Davranışına dikkat etmeyen, milyonlarca insanı hem de seçime günler kala karşısına alan bir siyasetçiye, en hafif deyimiyle, akıl tutulması yaşıyor denir.

CHP teşkilâtları saçını başını yoluyor, "siyasetten bu kadar anlamayan adamı kim dayattı?" diye hayıflanıp duruyorlar.

Özel'e tepkiler öylesine büyüdü ki, ertesi gün, "bedelli askerlik yapan da elbette bu milletin evladı... Normal askerlik yapan da..." demek zorunda kaldı.

Özgür Özel'in patavatsızlığı burada da kalmadı.

Arşivler karıştırılınca, Özgür Özel'in ifadesiyle "bedelli askerliğe kaçanlar" arasında kimler kimler çıktı:

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... Özel'in bir dönem avukatlığın da yapan Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner...

CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Gençosman Killik...

Dedik ya patavatsız...

Lafın nereye gideceğini hesaplamadan atıp tutuyor.

Özgür Özel, o konuşmada, "gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" diyor.

Gözümüzün içine baka baka doğruyu söylemiyor.

PKK'nın partisi DEM'le işbirliği yapıyor, belediye meclislerinde ön sıralarda DEM'lilere kontenjan veriyor. Öyle ki, İstanbul'da toplam 20 kişiye kontenjan ayrıldığı, bunların Büyük Şehir Belediye Meclisinde Grup kurabilecekleri haberleri dolaşıyor.

Yani milletin evladından değil, şimdiden "Kürdistan" hayali ile yanıp tutuşan, vatanımı bölüp terör devleti kurmak için ABD'ye yaslananlardan oy istiyor.

Sadece PKK'lılardan, PKK'yı savunanlardan, bölücülerden değil, 15 Temmuz ihanetini yapan FETÖ'cülerden de oy istiyor.

2014'ten beri FETÖ, bütün seçimlerde CHP'yi, CHP'li adayları destekledi. AK Parti karşısında kazanacak kim varsa, HDP'liler de dâhil FETÖ hepsine destek verdi.

Özgür Özel, AK Parti'den oy tırtıklama hesabı yapan, AK Parti'de aday olamayınca kapağı başka partilere atanlardan da oy istiyor.

Özgür Özel sadece patavatsızlık yapmıyor. Sinirleri gerçekten bozulmuş.

Katıldığı Halk TV canlı yayınında, kendisine soru soran CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın'ı azarladı.

Soruyu ve soruş biçimini beğenmeyen Özel, soru soran gazetecilere ayar verdi: "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabını daha kısa alıp öyle reklama gitmek lazım" dedi.

Özgür Özel, kısa süren genel başkanlık için elbet bir bedel ödeyecek.

1 Nisan sabahı telefonu acı acı çalacak. Telefonun ucunda bir söz duyacak; 'Ben Kemal, geliyorum..."