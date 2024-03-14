CHP'nin gözünün içine baka baka “Kürdistan” provokasyonu…

CHP, "kent ittifakı" perdesi ile PKK'nın partisi DEM'le yaptığı işbirliğini gizlemeye çalışsa da mızrak çuvala sığmıyor.

CHP'nin ürkek, çekingen, maskeli tavırlarına rağmen DEM Parti, devlete ve vatanımızın bütünlüğüne meydan okumaya devam ediyor.

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 9 Mart'ta Mardin'de düzenledikleri mitingde; "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" dedi.

Türkiye ve "Kürdistan"...

Neresiymiş bu "Kürdistan"?

Hangi illerimizi bizden koparıp alıyorlar?

Vatanımızı parçalamaya cüret eden bu bölücülüğü, Türkiye sineye çekecek mi?

Oy uğruna CHP, bu ihanet çağrılarını görmezden gelmeye devam edecek mi?

"Kürdistan" hayalini, DEM Parti neden sıklaştırdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda ısrarla, Güney sınırlarımızın ötesinde "teröristan" kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğimizi söylüyor. Önceki akşam Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda da tekrarladı.

PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Seçim günü yaklaştıkça DEM Parti'nin provokasyonları, CHP'nin gözünün içine baka baka devam ediyor.

CHP görmüyor, duymuyor, tınmıyor...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da üç gün önce konuştu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ağzını açtığında 'teröristan' diyor. Rojava'ya teröristan, Güney Kürdistan'a teröristan, Rojhilat'a teröristan, Kürt'ün iradesine teröristan diyor. Yahu bu savaş nereye kadar, bu çatışma nereye kadar? Kürt'ü öldürmek, Kürt'ü göçertmek, asimile etmek, inkâr etmek nereye kadar?"

Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesine Kürt'ü öldürmek diyor.

Laflarında PKK ihanetine tek kelime yok. Çünkü Kandil'in, PKK'nın partileri.

HDP/DEM Parti, Türkiye'nin partisi değildir.

Türkiye'nin, bölücü teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsızlık duyuyorlar. En az Kandil'deki terör ağaları kadar rahatsız ve üzgünler...

Tuncer Bakırhan, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingde, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok" dedi.

Neden yok?

İçerde bitirilen PKK, sınır ötesinde de mağaralardan başını çıkaramıyor. Çünkü İHA'lar, SİHA'lar nokta atışı ile hem de PKK'nın elebaşlarını etkisiz hale getiriyor.

Hatırlayalım, 11 Ekim 2017'de HDP MYK Üyesi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İnsanlığa karşı suçlar içerisinde yargısız infaz da geçer ve SİHA'lar, tamamen yargısız infaz araçlarıdır. O SİHA'lar hâkim oldu, savcı oldu, cellât oldu; insanları katletti. Bu insanlığa karşı suçtur. Zamanı ve yeri geldiğinde bu konuda kararlı olanlar yargılanır..."

DEM Parti, Türkiye'nin partisi değildir.

CHP Kuvâ-yı Millîye'den geldiğini söylüyor ama bölücülük hesapları yapan, sinsi, teröre ve terör örgütüne açıkça destek çıkan bu partiyle işbirliği yapıyor.

Yazıklar olsun...

16 Ocak 2024'te bütün partiler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Genel Kurul'da oya sunulan "teröre karşı ortak bildiri"yi kabul ettiler. DEM Parti, bildiriye oy vermedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörle mücadeleyi, "çatışmacı siyaset" olarak niteledi ve ağızlarındaki baklayı çıkardı:

"Çatışmacı siyaset ne yazık ki sorunu, uluslararası bir mecraya taşıyor..."

Bölücü Kürt siyasi hareketi, ABD'ye ve Batı'ya yaslanarak "Kürdistan" hayali görüyor.

Güçlenen Türkiye ise PKK'nın, FETÖ'nün hayallerini bitirmek için ayağa kalktı.

"Kürdistan" deyip duran bölücülere hatırlatma:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; güvenlik odaklı görüşmeler için bugün Irak'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından ne demişti?

"Çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye'yi, "teröristan"la dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var..."