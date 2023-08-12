CHP'nin seçim kazanı yarın İstanbul'da kaynıyor…

Yarın İstanbul'da 12 ilçede CHP kongreleri var.

CHP fay hatlarındaki stres yoğunlaşmasının, nasıl bir sarsıntı ile ortaya çıkacağı Pazar günü görülecek.

Birkaç hafta önce yapılan mahalle delege seçimleri kıran kırana geçti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar öne çıktı.

Kurultay'da en önemli il İstanbul.

Kurultay delegeleri; doğal delegeler (177 kişi) ile ilçe ve il kongreleri sonucu 'seçilmiş delegeler' (1100 kişi) olmak üzere iki gruptan oluşuyor.

196 delege ve doğal delegelerle birlikte İstanbul'un kurultaydaki delege ağırlığı 250 delegenin üzerine çıkıyor.

Kurultaya doğru parti öylesine bölündü ki, İmamoğlu da, Kılıçdaroğlu da kazansa CHP kaybedecek.

Kurultaya doğru stres, gerilim, çatışma daha da büyüyecek.

Bunları "oh olsun, daha beter olsunlar" diye yazmıyorum.

14 ve 28 Mayıs seçim zaferlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerde de büyük başarı kazanması, Türkiye Yüzyılı için büyük rahatlama, sıçrama zemini hazırlayacaktır.

Milli güvenlik meselesi haline gelen CHP'nin seçim kaybetmesi, Türkiye'nin kazanması demek.

İstanbul'da yarınki seçimle ilgili Odatv, CHP'deki gizli toplantıyı önceki gün ifşa etti.

Canan Kaftancıoğlu başkanlığında yapılan toplantı İmamoğlu ekibinde ciddi rahatsızlık doğurmuş.

Yarınki 12 ilçe kongresinde aktif olmaya çalışan Genel Merkez ekibi, Çatalca'dan Bahçelievler'e, Avcılar'dan Güngören'e kadar "değişimciler" kazanmasın diye organize oluyor.

İstanbul il örgütü İmamoğlu için hayatî önemde. İl yönetimini Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu moralman çöker.

CHP kulislerini yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de; CHP'nin bir kesiminde, Ekrem İmamoğlu için, "Aday olsun, kaybetsin, biz de kurtulalım" düşüncesinin egemen olduğunu söyledi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı Rize Fındıklı'nın Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu epey dertli:

"Şuan CHP'nin sahada durumu kötü. Fındıklı'da, 'ben oy vermeyeceğim sen olmasan' diyorlar. İyi görünmüyor. Moral kaybı var. En büyük etken, seçimlerin sonucu... Yenildik yani. Sonuç iki sıfır. Parlamentoda da yenildik. Bu bir başarı değil."

Çatışan tarafların hırsları, koltuk kavgaları dışında bir de parti tabanının bir türlü yerine getirilemeyen talebi var.

T24'e konuşan CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, "Örgütlerin temel talebi, aday tespitlerinde söz sahibi olmak" diyor. Ekliyor; "Bizden alınan önerileri, milletvekili adaylığı için kurulan komisyon dikkate almadı. Hem Ankara'da hem Türkiye genelinde bu böyle oldu. Genel Merkez, parti üyelerimizin umutla beklediği, kendi içinden çıkan kadroları göremediği zaman kampanyada zafiyet yaşandı."

CHP yönetiminin karakteri bu. Taban, nasıl olsa CHP'den vazgeçmez.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır geçenlerde ne dedi?

"Bizim seçmenimiz kızar ama sonunda sandığa gelince yine bize oy verir..." sözlerini sertçe eleştirdim. Kemal Kılıçdaroğlu da seçimlerden önce Çankaya'daki CHP'liler için aynen şunu demişti: "Tıpış tıpış oy verecekler."

Belediye başkan adaylarının tespitinde aynı zafiyet daha derin yaşanacak.

Şimdiden neler konuşuluyor?

Kılıçdaroğlu'nun "değişim' hamlesine karşı çıkan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'a tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi" demişti.

Katıldığı TV100 canlı yayınında Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını iddia etti. Özcan, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.