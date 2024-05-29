Deniz Akkaya'ya “evlat zorbalığı”

Eski Manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı sorunları anlattığı videosunu gördünüz mü bilmiyorum. Ama onca anlattığı içinde dikkatimi çeken ifadeyi buraya yazıyorum...

"Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz?

Kontrolsüzce severek.

Anne olmak bu değil ve olmamalı."

Deniz Akkaya kızı için bunca fedakarlık yapmasına karşın sonunda şiddet gördüğünü, kızının kendisini balkona kilitlediğini, polis çağırmak zorunda kaldığını ve gelen polislere kızının "Annem beni dövdü" diye iftira attığını anlatıyor gözyaşlarıyla. "Neyse ki kameralar vardı." Diye anlatıyor. Yargılamak bize düşmez.

Ancak yaşananların tek sebebi eğer gerçekten Deniz Akkaya'nın kızının elindeki telefonu almasıysa dijital esaret ve dijital erozyon konularına daha bir eğilmek gerekiyor.

Zira bir söz var "evladım deli neylesin malı, evladım veli neylesin malı" diye... Rabbim herkese hayırlı evlat, her evlada da hayırlı anne-baba versin. Zira evlat büyütmek en büyük sınavlardan biri.

Ve son bir not. Annesine zorbalık yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki kız devlet korumasına alındı. Psikolojik destek verilecek. Deniz Akkaya, "biraz burnu sürtsün" diye ben devlet korumasına verdim diye anlattı meseleyi. Ancak nereden baksanız onca varlık, şatafat imkan içinde ne dramlar yaşanıyor. Yani hayatlar her zaman Instagram'dan göründüğü gibi olmuyor.

Yaşanan fırtınaları da ancak böyle ifşalarla öğrenebiliyoruz.

Sözün özü "Her şey yüzde yüz olsun diye bekleme 90'da olur. İnsanız biraz noksan da olur."

FETÖ ELEBAŞI KAÇIRILDI MI?

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki şer çiftliğinden paylaşılan bir video ortalığı karıştırdı. Zira o çiftlikte yaşayan, Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen, teröristbaşının kamptan Cevdet Türkyolu kaçırıldığını iddia etti. FETÖ'nün elebaşlarını suçladı. Daha önce de üçe bölündüğü bilinen örgütteki bazı isimlerin cinsel taciz, tecavüz ve himmet paralarını çaldığı iddiaları konuşulmuştu. Yeğen Gülen, çocuklara cinsel taciz iddialarını yazmış, görüntüler olduğunu iddia etmiş, sonra da mesajlarını silmek zorunda kalmıştı. Şer yuvası belli ki karma karışık.

Gülen'in öldüğü iddialarının ardından mumya gibi duran bir fotoğrafı servis edildi.

Yaşıyor mu ölümü belli değil gibiydi.

Üstelik üçüncü kez öldü haberi çıktı.

Yani elindeki kanla ölemiyor da...

Ancak burada asıl mesele Gülen'in ölüp ölmemesi değil. ABD'nin yani CIA'in FETÖ'yü gözden çıkarıp çıkarmayacağı... Erdoğan'ın "kuklayı da kuklacıları da biliyoruz" ifadesi aslında tam da bu duruma işaret ediyor. Bu yüzden ABD'nin coğrafyamızda bileğini bükmeden FETÖ'den de terör örgütü PKK/YPG'den de kurtulmak mümkün değil. Gülen gider bölen gelir. Ama ABD – İsrail yapımı projeler her daim bu coğrafyanın bir gerçeği olarak kalır. Bu yüzden her türlü mücadeleye hazırlıklı olmalı, yılmadan mücadele alanlarını korumayı sürdürmeliyiz.

Zira terör örgütleriyle, kuklacılarla mücadele boşluk kaldırmaz...

YÜZDE 800 ZAM

Önce ben de yok yav o kadar da olmamıştır dedim. Ama İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar tane tane anlatmış. "Bedava su vaadiyle seçim kazanan İmamoğlu'nun 5 yılda suya yaptığı zam oranı yüzde 800'u bulmuş. Dolar bazında bile yapılan hesapta bile yüzde 48'lik zam söz konusu...

İnanmayan sosyal medyadan bakıp detaylıca inceleyebilir. Burada

sözüm CHP seçmenine değil, onlar her şartta yüzde 25'lik bir blok halinde duruyor. Sözüm Cumhur İttifakı seçmenine, zira hükümetten hesap sorduğunuz gibi lütfen İmamoğlu'ndan da hesap sorun. "Yüzde 800 zam nedir?" diye. Masada Ne Var? Programında Yusuf Alabarda sordu. "İmamoğlu'nun vadettiği emekliye 10 bin lira Pazar parasını alan varsa lütfen yazsın" dedi. İzleyicimiz, Nizamettin Tekin Bey bu vaadin peşine düşmüş. İBB'den aldığı cevap. "Bizim böyle bir çalışmamız yok" şeklinde. Şimdi aynı şeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli mitingleriyle yapmaya çalışıyor. Emekliye asgari ücretin bir buçuk katı maaş vadediyor. E o zaman yap işte elinden tutan mı var? Roma Gezisi'ne 22 milyon vermeyi biliyorsanız, emekliye verdiğiniz sözü de tutmayı bilmeniz gerekmiyor mu?

Emekliler 10 bin lira Pazar parası, her gün bedava ekmek, kentsel dönüşümde yüzde 65 destek bekliyor... Erdoğan bir gün Meclis'ten Kılıçdaroğlu'nun belediyeyi kazanırsak her aileye 600 lira destek vaadini hatırlatmış. Belediyeler sizde "Hadi yap, hadi yap" demişti.

Takdir milletin elbette...