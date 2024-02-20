‘Deniz bitti başkan!'

CHP'nin İBB adayı İmamoğlu yapmadığı işleri sahiplenerek yaman dürüstlük(!) yapıyor!

Cephesindeki dağınıklık İmamoğlu'nu da fena dağıtmış!

Dün sosyal medyada yine bir yaman dürüstlük(!) sergiledi. Üsküdar meydanındaki su taşkınlarını alt yapıyı ıslah ederek engellediğini artık sahilin denizle aynı seviyeye gelmediğini anlatan bir video yayınladı.

Dürüstlük diyorsam tam tersine anlayın.

30 Kasım 2023 tarihinde yağan yağmurdan sonra X'te şöyle bir mesaj yayınlamıştı: "Üsküdar ve çevresine 12 saatte metrekareye 100kg'dan fazla yağış düştü. Altyapı yatırımlarımızın önemi dün gece bir kez daha ortaya çıktı. Önceki yıllarda, çok daha az yağışta sular altında kalan Üsküdar'da her şey çok farklıydı."

Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen, 11 Ocak 2018'de hem alt yapıyı bitirdiklerini hem de meydanın bitmekte olduğunu anlattığı Habertürk TV yayınını da paylaşarak dedi ki:"Sn. Ekrem Bey! Bu sorun 2018 sonu, siz daha İBB adayı bile gösterilmeden çözülmüş, ortadan kalkmıştı. (...)

Size bir soru sormak istiyorum; Bırakın yapmayı, kıyısında köşesinde bile bir iziniz bir emeğiniz olmayan işlere 'biz yaptık' diyerek, bomboş geçen 5 yılı perdeleyeceğinizi mi zannediyorsunuz! Deniz bitti Sn. Başkan, şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı!"

Dünkü ortaklarının bile, hizmet etmediği gerekçesiyle karşısına aday çıkarılan İmamoğlu utanmadan hâlâ birçok eseri böyle sahiplenerek yandaşlarını kandırıyor.

Daha İBB adayı bile değilken çözülmüş sorunları 'ben çözdüm' diyerek algı yapıyor.

Bu sefer deniz gerçekten bitti başkan.

İstanbul ittifakını bırakıp kent uzlaşısıyla PKK/DEM'den medet uman İmamoğlu'nun ne denli partizan olduğunu ve din istismarı yaptığını önceki yazımda anlatmıştım.

Bugün şişirmeye çalıştığı birkaç balona daha iğne ucuyla dokunalım.

Önce belirtelim ki başkan bulunmasa dahi belediyenin otomatik olarak yapacağı sıradan belediye hizmetlerini bile başarı gibi göstererek yandaşlarını kendisine hayran bırakmaya çalıyor. Oysa aynı hizmetler AK Partili dönemle kıyaslandığında ne kadar başarısız olduğu çok net biçimde anlaşılır.

Mesela İstanbul'un en önemli sorunu kentsel dönüşüm değil mi?

Her sene 20 bin konut yaparak 5 yılda 100 bin konut sözü vermiş; koca İBB yapa yapa 6 bin civarında konut yapmış.

Oysa sadece Esenler Belediyesi 8 bini son 5 yılda olmak üzere 60 bin konut yapılmasına öncülük etmiş. 39 ilçeden bir olan Üsküdar Belediyesi son 10 yılda 30 bin konutun dönüşümünü sağlamış.

İmamoğlu ise mesela 2022 bütçesinde kentsel dönüşüme 63,5 milyon lira ayırırken, reklama 908 milyon ayırmış!

Ayrıca sadece AK Parti dönemindeki miktarı bile ayırmış olsa eleştirmeyecektik. Çünkü AK Parti döneminde mesela 2018 yılında kentsel dönüşüme bütçenin yüzde 5.5'i ayrılmışken 2023 yılında İmamoğlu'nun İBB'sinde bütçenin sadece yüzde 1,5'i ayrılmıştır.

Saat gibi çalışan İBB'yi çalıştırmaktan bile aciz bir yönetim sergileyerek beceriksizliğini tescil etmiştir.

Seçilmeden önce ne diyordu, 'İstanbul nimet nimet!'

Peki, seçildikten sonra o nimeti nerelere harcadı da yapmadığı hizmetlere engelleniyoruz gerekçesiyle bahane uydurdu!

Şimdi yine kalkmış israfı durdurduk diyor.

Peki, soralım, AK Parti döneminde mesela İETT ihalelerinde kırım oranı yüzde 19 iken İmamoğlu döneminde neden yüzde 6'ya düşmüştür?

İsrafı böyle mi engellemiştir?

Peki, borcun bütçeye oranı AK Parti döneminde yüzde 89.2 iken İmamoğlu döneminde yüzde 176'ya çıkarak mı israf önlenmiş?

Yahut AK Parti döneminde İBB şirketleri kâr ederken, neden İmamoğlu döneminde hemen zarar etmeye başlamış?

Mesela İSFALT 2018 de 1 milyon 885 bin lira kâr ederken, İmamoğlu 2019 yılında 13 milyon 88 bin lira zarar ettirmiş!

İSPARK 2018 yılında 4 milyon 426 bin lira kâr ederken 2019 yılında İmamoğlu'nun elinde 34 milyon 559 bin lira zarar etmiş!

MEDYA AŞ 2018 yılında 901 bin lira kâr ederken 2019 da İmamoğlu döneminde 5 milyon 43 bin lira zarar etmiş!

BELTUR 2018 de 130 bin lira kârdayken İmamoğlu teslim alınca 2019 yılında 30 milyon 849 bin lira zarar etmiş!

BİMTAŞ 2018 yılında 1 milyon 905 bin lira kâr ederken 2019 yılında İmamoğlu yönetiminde 19 milyon 626 bin lira zarar etmiş.

HAMİDİYE 2018 yılında 5 milyon 706 bin lira kâr ederken 2019 yılında kârı 1 milyona düşmüş, 2020 yılında 612 bin lira zarar etmiş.

'İBB İmamoğlu'na birkaç beden büyük!' derken bunları kastediyorum.

Mesela AK Parti döneminde yönetim bütçenin yüzde 47'sini yatırıma ayırırken İmamoğlu döneminde bu oran yüzde 32'ye gerilemiş.

AK Parti döneminde bütçenin yüzde 24'ü öz kaynaklardan üretilirken bu oran İmamoğlu döneminde yüzde 19'a düşmüş.

Yani adam hem işi bilmiyor, hem beceriksiz ve fakat aynı zamanda utanması sıkılması olmayan bir kişiliğe sahip.

Nerede AK Parti döneminden kalma başarılı bir iş varsa, onu 'ben yaptım' diyerek utanmadan sahip çıkıyor.

Üsküdar yalanını yukarda verdim.

İmamoğlu'nun X sosyal medya ortamında paylaştığı 'Az zamanda çok büyük işler.../metrolar" başlığıyla yayınladığı bilgilerin de hepsi aldatmacadan ibaret.

Girin bakın orada isimlerini saydığı metroların tamamı AK Parti döneminde başlamış büyük kısmı bitmiş projelerdir. Hepsini kendisi yapmış gibi reklam ediyor,

Dahası ulaştırma bakanlığının yaptığı projelere de sahip çıkmış.

Daha da ilginci Sancaktepe-Yenidoğan, Yenikapı-Sefaköy ve Kirazlı-Halkalı projelerini durdurmuş.

Levazım Dolmabahçe tünelini '50 bir araba için para harcamam' diyerek durdurmuş bir belediye başkanından söz ediyoruz.

Elindeki projesi, izni, finansmanı her şeyi hazır olan İstinye-Kağıthane projesine kazma vurmamış!

2019-23 arasında sadece 7.4 km metro yapmışken bunu bazen 47 bazen 67 şeklinde reklam etmeyi marifet saymış!

Sonra da kalkmış süt dağıtmaktan, kütüphane yurt açmaktan bahsediyor. Oysa bu tür hizmetlerde İmamoğlu İBB'si AK Partili ilçe belediyelerinin eline bile su dökemez!

Bi defa süt dağıtmak gibi ilkel hizmetler tarihte kaldı. AK Partili belediyeler ihtiyaç sahiplerine bir banka kartı veriyor ve her ay o karta belli miktarda nakit havale ederek ihtiyaç sahibinin onurunu koruyor. Kart sahibi neye ihtiyacı varsa onu alıyor!

Ayrıca İmamoğlu sadece Fatih ve Üsküdar belediyelerinin açtığı kütüphaneleri görse yaptığı işin onların yanında esamisinin bile anılmayacağını görür.

Engelleniyoruz, iddiası da tam bir palavra. Çünkü adamın beceriksizliğini gördüğü için bırakın engellemeyi belediyenin yapacağı mesela 6 metro hattını hükümet yapıyor!

Engelleyen hükümet şehir metrosu yapar mı?

Bir de sıkılmadan cumhurbaşkanının Hatay'da hükümetle uyum konusunda söylediği sözleri çarpıtarak yandaşlarına nutuk çekiyor!

Hükümet engelleyecek olsa her şeyden önce yıllık hak edişini vermez. Oysa hükümet hak ettiğinin fazlasını vermiştir. Mesela İBB'nin 2022 bütçesi 58.9 milyar liradır. Merkezden beklenen miktar 43.7 milyar liradır. Gelen ise 52.3 milyardır.

Hükümet beklenenden daha fazlasını göndermiştir.

Ama hem beceriksiz hem de hükümetle didişmeyi siyaset zanneden İmamoğlu engelleniyoruz yalanıyla yandaşlarını aldatmayı tercih etmiştir.

Mesela çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde tutuğu İBB Meclisi 2019-23 arasında İmamoğlu'nun talep ettiği 53 borç dosyasından 52'sine 'evet' demiştir.

Ama adam algıyı beceriyor. Hiç çekinmeden yalan söylüyor ve bilgi sahibi olmayanları etkilemeye çalışıyor.

Lakin artık bu algı operasyonları da AK Parti'nin kurduğu Digital SKM (Seçim Karargah Merkezi) uygulamasıyla etkisini eskisi gibi sürdüremiyor.

Deniz bitti başkan!