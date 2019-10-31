Dijital Hizmet, Değerli Konut ve Konaklama Vergisi

Önceki yazımda ‘Vergide neler değişecek?’ başlığıyla Gelir Vergisi’ne ilişkin getirilecek yeni düzenlemeleri paylaşmıştım. Yeni düzenlemeler dün TMMM Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Kısa bir zaman içinde yasalaşması beklenen tasarıyla ilgili bugün de diğer konuları açıklamak istiyorum. ‘Dijital Hizmet Vergisi’, ‘Değerli Konut Vergisi’ ve ‘Konaklama Vergisi’ adıyla üç yeni vergi ihdas edilmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi

20 milyon TL üstü Türkiye hasılatı olan veya 750 milyon Euro (826 milyon dolar) üstü dünya geneli hasılatı olan şirketler, yüzde 7.5 oranında vergi ödeyecek.Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacak.

Dijital Hizmet Vergisi (DHV) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılata uygulanacak olup oranı yüzde 7.5’tir.

• 1/a)- Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),

• 1/b)- Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzeri yazılımlar dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler.

• 1/c)- Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).

• 1/d)- Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi (DHV) uygulamasına geçilecektir. DHV’nin yapısı itibarıyla dolaylı bir vergi olacağı ve bu yönüyle uygulamasının Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile uyumlu olarak gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Mükelleflerce ödenen vergi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Konaklama Vergisi

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane, kamping gibi tesislerde konaklama, yeme-içme, spa, havuz plaj aktivite eğlence vs tüm hizmetleri kapsayacak şekilde yüzde 2 konaklama vergisi alınacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanır.

Kamu kurumu misafirhaneleri ve eğitim tesisleri, öğrenci yurtları ve pansiyonları, diplomatik kurum ve uluslararası kurum mensuplarına verilen hizmetler istisnadır.

Değerli Konut Vergisi

Yeni ihdas edilen vergilerden birisi de Değerli Konut Vergisidir.

Tapu ve kadastro harcının, taşınmazın emlak vergisi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş bir değer bulunması durumunda bu değerden az olmamak üzere gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanması önerilmektedir.

• 5-7.5 milyon arası binde 3,

• 7.5-10 milyon arası binde 6,

• 10 milyon üstü binde 10.