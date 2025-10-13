Dijitalleşmede yeni dönem: 5G

İletişim, insanlık tarihinin en kadim gücüdür. Toplumları bir arada tutan, medeniyetleri inşa eden, bilginin, emeğin ve kültürün taşındığı damardır. Gelişen teknolojiyle birlikte iletişimin gerekliliği daha da önem kazanmış; çağımızın dönüştürücü unsuru haline gelmiştir. Bu büyük ağın güvenli, hızlı ve yerli altyapılarla inşa edilmesi, bir teknoloji tercihinden çok, bir egemenlik meselesidir.

Dijital çağın kalbi, veride atıyor. Bilgiye erişim hızı, ekonomik gücü, rekabet kapasitesini ve uluslararası etkiyi de belirliyor. Bu noktada 5G teknolojisi, üretimden sağlığa, eğitimden savunmaya kadar hayatın her alanında yeni bir çağın altyapısıdır.

5G, interneti hızlandıran bir yenilikten çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu teknoloji, veri aktarımında milisaniyeler seviyesine inen gecikme süreleriyle makineler arasında anlık iletişimi mümkün hale getiriyor. Dijital hızın 20 katına kadar çıkabileceği bu yeni altyapı; akıllı şehir ve akıllı ulaşım uygulamalarını kolaylaştıracak; endüstride, medikal sağlıkta, otonom uygulamalarda, robot teknolojilerinde çok önemli yeniliklerle hayatımıza değer katacak. 5G altyapısı tamamlandığında, enerji tüketimini azalttığı gibi cihazların pil ömürlerini de uzatacak.

Bugün artık mesele yalnızca hız değil; bu hızın kim tarafından, hangi teknolojiyle ve hangi değerlerle yönetileceğidir. 5G'nin yerli ve milli altyapıyla desteklenmesi, teknik bir hedef olmanın ötesinde, stratejik bir bağımsızlık meselesidir.

5G sürecini, dışa bağımlılığı azaltan bir plan üzerine kuruyoruz. Altyapı donanımlarından baz istasyonlarına, çekirdek ağ sistemlerinden yazılıma kadar her noktada yerli mühendisliğin gücünü artırmaya devam edeceğiz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen donanımlar, testlerde yerli ürün sertifikalarıyla sahada görev yapıyor. Fiber ağ uzunluğunun 600 bin kilometreden 1,5 milyon kilometreye çıkarılması hedefi, bu milli dönüşümün omurgasını oluşturuyor. Her mahalleye, her köye, her üretim alanına güçlü ve güvenli dijital ağlar taşımak çok önemli hedef.

Bu büyük dönüşüm şehirlerle birlikte; kırsalda da hayatı değiştirecek. 5G, uzaktan eğitimi daha da kolaylaştıracak, e-ticareti köylere kadar hızlandırıp kolaylaştıracak, tarımda ve sanayide verimliliği artıracak. Türkiye'nin dijital kalkınması, teknoloji şirketlerinden çok daha geniş bir toplumsal katılım gerektiriyor. Hemen her meslek grubu bu sürecin birer parçası olacak.

Türkiye Yüzyılı'nda teknolojiyi yöneten ve hedeflerine hizmet ettiren bir ülke konumuna yükseliyoruz.

5G, Türkiye'nin iletişim altyapısını, haberleşme hızını, üretim gücünü ve toplumsal dinamizmini yeniden şekillendirecek. Kendi teknolojisini üreten, verisini koruyan, dijital kimliğini inşa eden bir Türkiye, yalnızca bugünün değil yarının da lider ülkesi olacaktır.

Uzun süredir belirli bölgelerde test etme imkanı bulduğumuz 5G; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 16 Ekim'de yapılacak frekans ihalesi ile 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde kullanıma sunulacak. 5G ile birlikte, teknoloji yarışında büyük bir adım atacağız. Bu yarışta öğreten, üreten ve yön veren bir ülke olacağız.