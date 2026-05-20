Bu kural hiç değişmedi.

Dünya siyasetinde dikleşirsen eğiliyorlar, eğilirsen dikleşiyorlar.

Avrupa Birliği dikleşen Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı.

Düne kadar burnundan kıl aldırmayan Avrupa devletleri bugünlerde tek tek Türkiye'nin huzuruna düşüyorlar.

Peki düğün değil bayram değil bu samimiyet niye?

Hayırdır...

Merak etmeyin kara kaşımıza kara gözümüze gelmiyorlar.

Türkiye'nin eriştiği güce, kavuştuğu kudrete geliyorlar.

Bunlar sizde olmasın yine evvel olduğu gibi kibirli, burnundan kıl aldırmayan, dışlayan bir Avrupa tablosuyla karşılaşırız.

Peki Ne İstiyorlar...

Son günlerde için çok konuşuluyor.

Çin'in eriştiği güç tartışılıyor.

Bu durumun nedenlerini anlamak için Çin'in geçmiş sürecini hatırlamak gerek.

Kısaca özetleyeyim...

Malum Çin ilk başta ekonomik olarak kendini duyurmaya başladı.

Ürettiği mallar her ne kadar dünyada alay konusu olsa da bıkmadan usanmadan çalışan Çin bugün üretimde dünyanın merkezi haline geldi ve kavuştuğu ekonomik güç onu dünyanın en güçlü ülkesi haline getirdi.

Ekonomik anlamda yapılanmasını tamamlayan Çin sonrasında siyasi olarak kendini ispat etmeye çalıştı ve bu alanda yürüttüğü çalışmalarla, birtakım yapılanmalarla belli bir siyasi güce ulaştı.

Ulaştığı bu gücü tüm dünyaya kanıtlayan Çin bugün dünyada siyasi otoriterlerden biri olmayı başardı.

Çin şimdilerde askeri olarak gücünü oluşturma derdinde.

Askeri konularda yapılanmasına devam eden Çin bu konuda da yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.

Elbette bugün için dünyanın süper askeri gücü değil ama bu hızla giderse yakın zamanda ilk beşe girer.

Yükselen Güç Türkiye...

Şimdi gelelim ülkemize...

Türkiye bu konuda sıralamaya tersten başladı.

Biz önce tüm dünyaya askeri gücümüzü gösterdik, sonrasında bu güce siyasi gücümüzü eklemledik.

Şimdi ise sırada ekonomik gücü oluşturma çalışmalarımız var.

Ekonomik anlamda da bu güce eriştiğimiz takdirde dünyanın ilk beş ülkesinden biri haline geleceğiz.

Hatır Sormalarının Nedeni Bu...

Bizim bir çoğumuzun göremediği bu yükselişi gören Avrupa'nın önemli devletleri, önemli siyasileri bu nedenle Türkiye'nin kapısını aşındırıyorlar.

Amerika'nın kendisini yalnız bırakacağına inanan Avrupa yeni oluşumda mutlaka Türkiye'yi de bu yapılanmanın içinde görmek istiyor, Türkiye'nin mutlaka Avrupa birliğinde olmasını istiyor.

İşte tam da bu yüzden sıralı bütün Avrupa devletleri Türkiye'nin kapısını çalıyor.

Son yıllarda Avrupa'dan çok ciddi davetler alıyoruz.

Özellikle Avrupa siyasi topluluğunun askeri yapılanmasında Türkiye mutlaka olmalı diyen ülkelerden övgüler alıyoruz.

Almanya alenen ve çok ciddi tekliflerle Türkiye ile birlikte yol almak istediğini açıklıyor.

Keza geçtiğimiz günlerde Belçika'nın yaptığı ziyaret, Türk savunma sanayine övgüleri bunların hiçbiri tesadüf değil.

Dünyanın yeni bir yapılanmaya gittiği şu günlerde Avrupa'da kendine bir çıkış yolu arıyor.

Bu arayış içerisinde en önemli konu savunma konusu, askeri güvenlik konusu.

Bu konuda bakın AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski neler diyor;

"AB'nin yeni güvenlik mimarisinde NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz. ABD'nin bölgeden uzaklaştığı ve Avrupa'nın yeniden silahlandığı bu dönemde, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan jeopolitik etkisiyle Türkiye en doğru ortak."

Geldiğimiz nokta bu..