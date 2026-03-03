Diplomatik Demir Kubbe: Türkiye'nin görünmez güvenlik kalkanı

Ortadoğu bir kez daha ateş hattında. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi, çocukların katledilmesi ve İran'ın buna Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık vermesi, bölgesel savaş riskini dramatik biçimde artırdı. Bu tabloda dikkat çeken hususlardan biri, coğrafi ve stratejik konumuna rağmen Türkiye'nin doğrudan bir hedef hâline gelmemesi ve diplomatik bir denge aktörü olarak öne çıkmasıdır. Bu durumu "Türkiye'nin Diplomatik Demir Kubbesi" olarak kavramsallaştırmak mümkündür.

Uluslararası ilişkiler teorisinde bölgesel güç kabiliyetine sahip devletlerin kriz dönemlerinde hayatta kalma stratejileri iki ana eksende açıklanır:

- Dengeleme (balancing)

- Angajman yoluyla güven üretimi (engagement).

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK CAYDIRICILIĞI

Türkiye'nin son yıllarda izlediği politika, sert bir blok siyaseti yerine çok boyutlu ve esnek bir denge anlayışına dayanmaktadır. Bir yandan NATO üyesi olarak Batı güvenlik mimarisinin parçası olmayı sürdürürken, diğer yandan Rusya, İran ve Körfez ülkeleriyle diplomatik kanalları açık tutması, klasik "taraf olma" ikileminden uzak bir stratejik özerklik arayışını yansıtmaktadır.

Diplomatik Demir Kubbe kavramıyla kastedilen, askeri bir savunma sistemi değil; yoğun diplomatik temas, tutarlı söylem ve kriz anlarında arabuluculuk kapasitesinin oluşturduğu görünmez koruma kalkanıdır. Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü temas trafiği, karşıt bloklarla eşzamanlı konuşabilme kabiliyetini göstermektedir.

TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM FORMÜLÜ

Güvenilirlik burada kilit unsurdur. Uluslararası ilişkiler literatüründe "güvenilir aracı" (credible mediator) olmanın ön koşulu, taraflardan biri adına hareket eden değil, hepsiyle konuşabilen aktör olmaktır. Türkiye, tam da bu noktada kendisini konumlandırmaktadır.

Tarihsel örnekler bu yaklaşımın yeni olmadığını gösterir. 1930'lu yıllarda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin başarıyla müzakere edilmesi, Türkiye'nin büyük güç rekabeti ortamında diplomasiyle alan açabildiğinin erken bir örneğidir. Soğuk Savaş boyunca Türkiye, NATO üyesi olmakla birlikte komşularıyla doğrudan sıcak çatışmadan kaçınmayı başarmış, krizleri çoğunlukla diplomatik zeminlerde yönetmiştir.

Yakın dönemde ise Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında hem Kiev hem Moskova ile konuşabilen tek NATO ülkesi olması, tahıl koridoru anlaşmasına ev sahipliği yapması ve esir takası süreçlerinde rol üstlenmesi, bu diplomatik kapasitenin somut tezahürleridir. Bu örnek, kriz zamanlarında taraf tutmaktan ziyade temas kanallarını açık tutmanın ülkeye stratejik güvenlik sağladığını göstermektedir.

STRATEJİK ÖZERKLİKTEN DİPLOMATİK GÜVENE: TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜ

Mevcut kriz bağlamında da benzer bir tablo söz konusudur. ABD ve Batı ile kurumsal ilişkilerini koparmayan; İran'la komşuluk ve ekonomik bağlarını sürdüren; Körfez ülkeleriyle normalleşme ve yatırım temelli yakınlaşma geliştiren bir Türkiye, hiçbir aktör için öncelikli hedef kategorisine girmemektedir. Bu durum, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle değil, diplomatik maliyet üretme gücüyle de ilgili olduğunu ortaya koyar. Türkiye'ye yönelik bir saldırı, çok sayıda aktörle ilişkileri aynı anda riske atmak anlamına gelecektir.

Söylem düzeyinde de dikkatli bir çizgi izlenmektedir. Tansiyonu yükselten, tarafları mutlaklaştıran ifadeler yerine; itidal, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkarılmaktadır. Bu söylem, hem iç kamuoyunu konsolide etmekte hem de dış aktörlere Türkiye'nin krizden çıkarı olan taraf değil, çözümden çıkarı olan aktör olduğu mesajını vermektedir.

Türkiye'nin ateş hattından uzak kalması tesadüf değildir. Coğrafya kader olabilir; ancak o kaderi yöneten araç diplomasidir. Türkiye'nin Diplomatik Demir Kubbesi, askeri savunma sistemlerinden önce devreye giren; temas, denge ve güven üretimiyle çalışan bir koruma mekanizmasıdır. Bölgesel savaş ihtimalinin arttığı bir dönemde, bu görünmez kubbe Türkiye'yi yalnızca tehditlerden uzak tutmakla kalmamakta; aynı zamanda barışın konuşulabildiği nadir zeminlerden biri hâline getirmektedir.