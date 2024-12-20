“Diyanet yıkılan caminin yapılmasını engelliyor!”

"İBB Bebek'teki araziyi Diyanet'e verdi: Cami yapılacak" başlığıyla Oda TV'nin "Özel" bir haber dosyasına denk geldim.

"Düğün değil, bayram değil; eniştem beni neden öptü!" refleksi harekete geçti.

Öyle ya henüz seçim arifesinde değiliz. İBB ve cami haberi doğal olarak ilgi çekici değil mi? Hele "Diyanet'e verdi!" ayrıntısı merak uyandırıcı.

Devamı tam bir trajikomik; "İstanbul'un en popüler yerlerinden Bebek'te....."

Sanki "Bebek'te caminin ne işi var?" der gibi.

Bebek sanki Müslüman bir ülkenin değil de gavur diyarının mahalli.

Bir de "Diyanet'e lütfetmişler" iması...

Bir facia haberi verir gibi devam ediyor; "Bebek sahiline 140 metre mesafedeki alan 5 yıllığına....."

Eyvah! Hem de sahile çok yakın! Erşan Kunerivarilerin bolca cirit attıkları sahile! Allahtan 5 yıl!

El insaf!

Haberde görünen küçücük mescidin durumu içler acısı. Bunu neden gündem etmediniz? Koca bir mahalleye yetmeyecek ölçekte, barakaya benzer derme çatma bir yapı!

Bir camiye girdiğinizde dünyadan kopup başka bir aleme geçersiniz. Özellikle Selatin camilerinde bunu daha avluya girer girmez yaşamaya başlarsınız.

Canı sıkılan insan camiye gidip, bir sohbete katılabilir ve yalnızlığını giderebilir; tarihte camiler toplanma, huzur yakalama mekanlarıydı.

Bugün camilerin bu rahatlatıcı mekanlar olma özelliği, AVM'lere yüklenmeye çalışılıyor.

Tarih boyunca pusula işlevini yerine getiren camiler, günümüzde bu kimliklerini de AVM'lere kaptırdı. Buralar sadece birer alışveriş yeri değil, eğlenilen, yenilen içilen, randevu verilen, arkadaşlarla buluşulan, tabiri diğerle modern mabet mekanları.

Belki de bu yüzden birilerinin canı yanmış.

Bebek'ten Avcılar'a bir yolculuk yapalım.

Bir zaman önce Avcılar müftüsünü ziyarete gitmiştim; o anlattı ben dinledim.

Avcılar Müftülüğü Yerleşkesi ve bitişiğindeki eski cami, yalnızca bölgesel bir ihtiyacın değil, toplumsal, siyasi ve idari gerilimlerin de sembolü haline gelmiş.

2017 Silivri depreminde hasar gören cami, dönemin müftüsü tarafından tekrar inşa edilmek üzere yıkılmış. Ve fakat aradan geçen yıllarda yerine yenisi inşa edilememiş ve bir moloz yığınına dönüşmüş.

450 bin nüfuslu Avcılar'da yalnızca 35 cami var. Yeni müftü, modern bir İslami merkez inşa etmeye karar vermiş: 1500 kişilik bir cami, sosyal alanlar ve yeni müftülük yerleşkesi.

Ancak, bu süreç başından itibaren İBB tarafından çeşitli siyasi manevralarla engellenmiş.

Avcılar girişindeki 5 dönümlük bu arazi, 2017 yılında belediye meclis kararıyla 25 yıllığına müftülüğe kiralanmış.

İBB ve yerel CHP belediyesi bu araziyi müftülükten alarak kendi tasarladıkları modern bir meydan projesine dönüştürmek istiyor.

İBB'nin projesinde, küçük bir mescit, ticari alanlar ve kafeler içeren bir düzenlemeyle arazi içinde yer alan müftülük yerleşkesinin de yıkılması var.

İBB ve yerel belediye, Avcılar'ın bu giriş noktasını "modern!" bir şekilde düzenlemenin gerekli olduğu iddiasındalar.

Bebek'e mi özendiler ne!

Belediyenin tutumu, yalnızca idari yazışmalarla sınırlı kalmamış, zaman zaman zabıta baskınlarıyla daha da sertleşmiş. Müftülük çalışanları, belediyenin baskıları karşısında "etten bir duvar" örerek binayı terk etmemiş ve mücadelelerini sürdürmüşler.

Yaşananlar bölge halkında da kutuplaşma oluşturmuş.

Yerel yönetim, müftülüğü ve Diyanet'i hedef göstererek, "Diyanet yıkılan caminin yeniden yapılmasını istemiyor!" kara propagandasını yaymış.

Müftülük ne kadar uzlaşma çabasında olursa olsun sonuç alamayınca meseleyi mahkemeye taşıyor. Yerel seçim çalışmalarında İBB başkanı durumu konuşmalarına malzeme ediyor. (YouTube'da bu konuşma mevcut)

Ekrem İ. otobüs üzerinden yaptığı bir konuşmada, müftüyü zikrederek hedef gösteriyor ve halka yuhalatıyor!

Ekrem İ., "Bu projeyi yaptırmamalarının sebebi nedir biliyor musunuz? Eğer buraya camiyi ben yaparsam, halk 'Ekrem İ. cami de yaptırıyormuş' diye düşünecek, bundan korkuyorlar. Bu yüzden müftü bizi mahkemeye verdi. Allah ıslah etsin o müftüyü!" diye ısrarla müftüyü yuhalatıyor.

Bugün o arazi, İBB pankartlarıyla çevrili, adeta bariyer görevi gören büyük billboardların arkasında kalan müftülük binasını da caminin yerini de göremiyorsunuz.

Avcılar'ın popülerliği yetmemiş anlaşılan!