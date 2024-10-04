TEKNOFEST 2024, Adana tarihi anlara tanıklık etmeye devam ediyor. 'Yerli ve milli' savunma sanayinde Türkiye'nin kararlılıkla attığı adımların sergilendiği TEKNOFEST, 'dosta güven düşmana korku' veriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 'yerli ve milli' delta kanat yapılı ANKA III'ün halka açık ilk uçuşuna da sahne oldu TEKNOFEST Adana.

İsrail'in bölgeye yayılan saldırgan politikası ülkeleri birer birer alarma geçirirken Türkiye, yakın dönemde geliştirdiği 'yerli ve milli' savunma teknolojilerini birer birer sahneye sürüyor.

Bunlardan biri, Türkiye'nin "havadaki gözü" alçak irtifa radarı "ALP 100-G" yine ASELSAN imzalı.

Amerikalı ulusal güvenlik ve savunma politikaları organizasyonu CNAS (Center for a New American Strategy)'ın İnsansız Hava Aracı Yayılması Veri Seti raporuna göre, 2018 yılından beri 40'tan fazla fazla ülkeye toplam 69 küresel SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satışını gerçekleştiriyor. Ve bu pazarın %8'i ABD, %26'sı Çin %65'inin Türkiye'nin elinde.

Rapora göre son 30 yılda 'istikrarlı' bir şekilde yayıldığı belirtilen askeri insansız hava aracı teknolojisinde İsrail ve Amerika hegemonyasına son veren gelişmeler ise 2010'lu yıllardan itibaren yaşanmaya başladı. 2014 yılında Çin'in SİHA satışları zirve yapmıştı. Türkiye'nin küresel SİHA pazarında liderliğe yükselmesi 2021 yılına tekabül ediyor. Türkiye'nin hem maliyet hem de hızlı teslimatı Çin'i küresel SİHA pazarında geride bırakması bunda önemli etkenler.

'Oyun değiştirici' olan SİHA'ların savaş ve çatışmalardaki süreci nasıl etkilediğini Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da yaşananlar ortaya koyunca konunun arz kısmı kadar talep kısmı da tabiri caizse patladı. Sadece 2022'de yeni altı ülke hem insansız hava aracı piyasasına dahil oldu, hem de Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA'sı satın alarak.

Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesini geçtiğimiz haftalarda deniz kuvvetlerine yapılan yatırımlarla ele almıştık. Ancak SİHA teknolojisinde elde ettiği bu pazar payı, bu alanda atılan kararlı adımların ve yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Savunma sanayinde 'güçlü' bir Türkiye'nin dünyada getireceği konumu şimdiden tahmin etmek zor değil.

TEKNOFEST kuşağı geliyor. Dosta güven düşmana korku veriyor.