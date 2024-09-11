‘Dünya Müslümanlarının birlikte hareket etmekten başka çareleri yoktur!'

Başkan Erdoğan'ın evvelki gün, İmam-Hatip Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, çok net olarak, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri daha da güçlendirmek ve sağlıklı zeminlere kavuşturmak yolundaki çabaların gerekliliğine ve 'İslam İşbirliği Teşkilatı' üyesi ülkelerin de birlikte hareket etmek konusunda üzerlerine düşen büyük sorumluluğa ve böylece, emperyalizmin uzun vâdeli planlar peşinde olduğuna da zımnen dikkat çekmiş oluyordu.. Çünkü, emperyalist güçler, hele de Müslüman coğrafyaları ve halklar söz konusu olunca, nasıl bir 'topyekûn savaş' anlayışıyla ve birlikte hareket ettiklerini sergilemekte hiç ihmalkâr davranmıyorlar.

Açıktır ki, bu emperyalist saldırılar karşısına da bütün Müslüman toplumların, 'Nerede zulüm varsa, orada cihad gereklidir ve cihadın olduğu yerde de, biz Müslümanlar tek millet olarak varız..' inanç ve mantığıyla hareket edebilmeleri gerekiyor. Oksa münferiden her toplum, sadece kendi coğrafyalarındaki varlıklarını korunamaya ve kurtarmaya ağırlık verirlerse, bu büyük emperyalist saldırıyı daha baştan kaybetmiş olurlar. Ve bugünkü durumumuz büyük çapta böyledir..

Siyonist İsrail çetesi de, biz dünya Müslümanlarının bu parça-bölüklüğünden faydalanıyor ve sınırlarını her gün yeni coğrafyalara doğru kaydırmak, genişletmek peşinde.. Bunu gizlemiyorlar da..

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İsrail karşıtı protestolarda, bir bağımsız Filistin Devleti tesis olunması için, 'Nehirden denize...' sloganlarının yükseltildiği günlerde, Netnayahu, 'Bu, tam da bizim istediğimiz şey..' demişti.. Çünkü, o slogan, Siyonist rejimin, aynı yerlerde ve ilk merhalede düşündüğü sınırları da ifade etmiş oluyordu.. ('Nehirden denize...' denilirken, Batı Şeria'dan, -yani Şeria Nehri'nin batısından taa Akdeniz'e kadar..' denilmek isteniyordu..)

Ve elbette daha da ilerisine.. Çünkü, Yahudiler, 'Arz-ı mev'ûd/ vaad edilmiş topraklar' şiarını bir inanç umdesi olarak asırlarca tekrarlamışlardı. Ve, o 'Arz-ı mev'ûd'un sınırları, 'Nil'den Fırat'a kadar..' denilen coğrafyaları içine alıyordu. Ama, bazılarınca, bu coğrafyanın çok da büyük olmadığı , Mısır'da Nil'in doğusundan Suriye'de Fırat'ın batısına kadar hayal edildiği sanılıyordu.

Halbuki, Nil'in ilk kaynak noktasından denize döküldüğü yerle, Fırat'ın doğduğu Anadolu'dan denize döküldüğü Basra Körfezi'ne kadar, Afrika'nın ortasından

Anadolu coğrafyasının ilgili bölümlerine kadar, geniiiş bir coğrafya..

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Bu olur mu, olmaz mı? Bu yerleri elinde tutabilmesi için, bugün bütün dünyadaki sayıları 25 milyon kadar olan Yahudilerin, 100'lerce milyonluk bir nüfusa sahib olması gerekir.. Ama, Theodor Herzl'in 1897'de Basel'de tertip ettiği ilk 'sionizm' kongresi için, 600 kadar bastırdığı 'Yahudi Devleti' isimli kitabından bile ancak 160 kadarını satabildiği belirtilir.. O zaman bir hayal olarak görülen 'sionist devlet' ideali, 50 yıl sonra gerçekleşiyordu..

Hele de, bugün, bütün emperyalist güçlerin desteğini almış olarak, daha bir frensiz hareket ediyorlar. Her ne yapsalar, emperyal güç odakları, Yahudilerin , kendi varlıklarını koruyabilmek adına, 'HERŞEY'i yapabileceklerine cevaz veriyorlar.. Yeter ki, Hristiyanların da hükmetmesine zemin hazırlayan Müslüman coğrafyalarında kalsınlar.

Nitekim, Amerikan emperyalizmi, 'Siyonist İsrail çete rejimi'nin bütün işgal tasarruflarını, cinayetlerini, zorbalık ve barbarlıklarını, 'varlığını korumak için 'en tabiî bir meşru müdafaa hakkı' olarak görüp alkışlıyor ve uluslararası hukuk kuralları filan demeden, o 'oldu-bitti'leri resmen tanıdığını açıklıyor; işgal altındaki Kudüs'ü, İsrail rejiminin başkenti olarak kabul ettiğini göstermek için büyükelçiliğini Tel-Aviv'den Kudüs'e taşıyor; Amerikan eski başkanı Trump da 'Haziran-1967 Savaşı'ndan sonra Siyonist İsrail'in işgaline uğrayan -Suriye'nin su ve buğday ambarı olarak bilinen- 'Golan Tepeleri'nin, 50 yıllık bir işgalden sonra artık İsrail'e aid olduğu'nu ağzından ilân ediyordu. Yani, zorbalık, Amerikan gücüyle uluslararası hukuk adına 'de facto' bir hak olarak görülüyor.

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Bunun içindir ki, Erdoğan da Hamas'ın mücadelesinin aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün bölge ülkelerinin de savunması demek olduğunu söylerken, bu global emperyalist saldırının tarihî hesaplarına da işaret etmiş oluyordu. Evet, Müslüman coğrafyaları, global bir 'Siyonist Yahudi +Haçlı Hristiyan İttifakı'nın saldırıları karşısında..

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Ama, Müslümanlar arasında niceleri, hâlâ konuyu sadece 'Siyonist İsrail rejimi' olarak görüyorlar. Halbuki, 7 Eylül 2024 günü Reuters Ajanı'nın bültenlerinde 'Türkiye'nin Erdoğan'ı İsrail'e karşı İslâm ittifakı çağrısında bulundu' başlığı altında -özetle- şöyle diyordu:

İSTANBUL (Reuters) - Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyib Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İslam ülkelerinin İsrail'den gelen "artan yayılmacılık tehdidine" karşı bir ittifak oluşturmaları gerektiğini söyledi(...) İstanbul yakınlarında bir İslami Okullar Derneği etkinliğinde konuşan Erdoğan, "İsrail'in kibrini, İsrail haydutluğunu, İsrail devlet terörünü durduracak tek adım, İslam ülkelerinin ittifakıdır" dedi. (...)İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin "tehlikeli bir yalan ve tahrik" olduğunu belirterek, 'Türk liderin bölgedeki ılımlı Arap rejimlerini zayıflatmak için, yıllardır İran ile birlikte çalıştığını' söyledi.'

Evet, Reuters'in şu kısa haber-yorumundan bile, Başkan Erdoğan'ın, 'İslam İşbirliği Teşkilatı' üyesi ülkelerin sorumluluklarını hatırlatması ve birlikte hareket etmek çağrısı yapmasından, kimlerin nasıl tedirgin olduğunu ve İslam Milleti olarak 'ne'ye muhtaç olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz..

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Şimdi, Tayyib Bey'in dile getirdiği bu ikaz ve verdiği alârm işaretleri, Arap rejimleri tarafından da anlaşılmaya başlanmış gibi gözüküyor. Geçen yıl, Arab Birliği Zirvesi'ne Tayyib Erdoğan'ın davet olunması ilginç bir gelişmeydi. Şimdi de Arab Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın Kahire'de yapacakları toplantıya Hakan Fidan'ın da dâvet edilmesi, son derece önemli bir gelişmedir.

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Arab toplumlarında ve kezâ, 200 milyon nüfusu aşkın 'Türk Devletleri Birliği' üyesi ülkelerin Türkiye dışındakilerde de, Filistin konusunda gözlenen, 'üzerlerine ölü toprağı' serpilmişlik halinin bir silkinmeyle son bulması gerçekleşir; inşaallah.. Çünkü emperyalist entrika ve saldırıların gücünü ve dengelerini ancak, bütün dünya Müslümanlarının böyle bir toplu davranışı, bozabilir.

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