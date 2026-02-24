Ekonomik sopa mı savaş davulu mu?

Basınımızın ilgisini çekmedi ama ben şu Amerikan yüksek mahkemesinin aldığı "gümrük vergileri" kararı üzerinde yazmaya devam edeceğim.

Aslında Amerika'da yer yerinden oynadı yüksek mahkemenin kararı sonrası.

Görmek isteyenler için bölünmenin hangi derecelere ulaştığını gösteriyordu tartışmalar.

Bir yorumda aynen ülke "20 Şubat sabahı tarihinin en büyük anayasal kırılmalarından birine uyandı" ifadesi kullanılıyordu mesela.

Başka bir yorumda ise "karar sadece bir ticaret hukuku tartışması değil; küresel piyasaları doğrudan sarsacak bir domino etkisinin ilk taşı" deniliyordu.

Süreci, "Trump'ın 'sınırsız başkanlık' hayaline inen hukuki bir balyoz" şeklinde değerlendirenler de var. Ancak Trump'ın bu karara cevabı gecikmedi. Mahkeme kapıyı kapatırken o, "B Planı" diyerek bacadan girmeye kalktı: Vergileri %10'dan %15'e çıkaran ama sadece 150 gün süren bir "baskın" vergi paketini devreye soktu...

Basınımız Amerika İran'a saldıracak tamtamları arasından elbette bunu da es geçti. Oysa muhtemel savaşla bu kararın bir bağı var.

O zaman açıkça soralım... Ekonomik sopa kırılınca İran meselesi ne olur?

Öyle ya Trump, İran'a nükleer müzakereler için verdiği 10 günlük mühletin sonuna gelmişken bu hukuki yenilgiyi aldı. Amerikan donanması Basra Körfezi'ne yığınak yaparken, Trump'ın bu operasyonları finanse edeceği 264 milyar dolarlık "gümrük kasası" şimdi belirsizliğe gömüldü.

Bir de şu var... bir Amerikan başkanı içeride hukukla sıkıştırıldığında, dışarıda daha agresifleşme eğilimi gösterir. Ekonomik "sopa" olan gümrük vergileri mahkemece budanan bir Trump'ın, İran karşısında askeri seçeneklere daha fazla meyledip etmeyeceği krizle boğuşan dünya başkentlerinin en büyük endişesi olmalı. Zira ekonomik baskı aracı zayıflayan bir Washington, bölgede daha kestirilemez bir aktöre dönüşebilir.

YARIN GECE HER ŞEY NETLEŞECEK

Dediğim gibi Trump'ın devreye soktuğu yeni vergiler sadece 150 gün geçerli. Bu süre, tam da Kasım'daki kritik ara seçimlerin öncesine denk geliyor. Anketler Amerikan halkının %64'ünün bu vergilerden yorulduğunu gösterirken, Trump'ın "ekonomik milliyetçilik" kumarı ya onu kahraman yapacak ya da siyasi bir enkaza çevirecek. Malum Trump pes edecek bir figür değil; aksine, sıkıştıkça saldırganlaşan bir siyasi karaktere sahip.

Şimdi tüm gözler bu gece yapılacak State of the Union yani birliğin durumu konuşmasında. Trump, Kongre kürsüsünden hükümet programını açıklarken muhtemelen Yüksek Mahkeme yargıçlarını isim isim hedef alacak ve iptal edilen vergileri "ulusal güvenlik" zırhına bürüyerek halka şikayet edecektir.

Eğer Trump bu konuşmada gümrük vergilerini İran mühletiyle birleştirip "Ekonomik gücümü elimden aldılar, geriye sadece askeri güç kaldı" derse, dünya çok daha tehlikeli bir faza geçmiş olacak.

ANKARA BU RESMİN NERESİNDE?

Malum Türkiye açısından bu karmaşa iki yanı keskin bir bıçak. Bir yanda, küresel ticaretin bu denli öngörülemez olması ve Trump'ın "B Planı" ile vergileri daha da artırması bahar havası estirenlerin havasını bozacak cinsten. Diğer yanda, kurmaya çalıştığı "Barış Kurulu" gibi alternatif yapıların gerçek anlamda düzen tesis edip edemeyeceği ciddi bir sorun. Bu noktada da alkışa hazır olanlar şaşırabilirler. Baksanıza, hala saplantılı teolojik yaklaşımlar kaosu üflüyor.

En büyük risk, Amerikan sistemindeki bu "iç savaşın" yarattığı yönetim boşluğu. Yüksek Mahkeme ile kavgalı, kendi atadığı yargıçlara "sadakatsiz" diyen bir başkanın, içinde yaşadığımız coğrafyada alacağı kararların meşruiyeti ve kalıcılığı her zamankinden daha fazla sorgulanacaktır.