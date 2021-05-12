Elveda baba. Elveda evimizin Kudüs'ü. Elveda secdeye giderken sırtına Mescidi Aksaya sarılır gibi tutunduğum. Elveda bana intifayı öğreten, bana taşlar ve kuşlar seçen. Ey! Annemin Selahaddin'i kardeşlerimin bayrağı benim toprağım nereye gidiyorsun.

Baba, elimde zalimlere atacağım taşlarla kaldım, bana zeytin dallarından sapanlar yaptığın günler de öldü. Ceketine sinen özgürlük marşımız ve beraber yıldız seçtiğimiz arşımız yüreğime indi Baba.

Sen evimizden değil, Aksa'nın avlusundan da eksildin, annemin ördüğü seccadelerle sabah namazına yetişmek için Mescidi Aksa'ya koştuğumuz günler yok mu artık. Yok mu , kaldırımlara oturup Kitâbı açtığın ayetleri zalimlerin yüzüne haykırdığın günler artık.

Taze ekmeğimiz zeytinimiz annem ve senle o avluda ezanı beklediğimiz günler nerede kaldı?

Bize cehennemi yaşatan zalimlere Allah'ın çetin azabını hatırlattığın günler de mi bitti baba.

Bitti mi Portakal Bahçelerinden dönüşümüz. Direndiğimiz akşamlardan gelişin bir bardak su isteyişin, üzülmeyin Allah bizimle beraber diyerek bizi teselli edişin bitti mi baba?

Annemle beraber Müslüman kardeşlerimizin bizi unutuşuna ağladığınız günler bitti mi?

Sen yoksan bizi kim hatırlayacak baba.

Sen yoksan bizi kim hatırlayacak .

***

Elveda Baba diyerek ağlayan o çocuğu gördünüz mü? İşte , o hal adı Yusuf olan evlatların babalarının kanlı gömleğine sarıldığı haldir. Herkes oradaysa bu mazlum insanlar neden " Neredesiniz" diye bağırıyor. Bu insanlar kimi bekliyor düşündük mü ?

Ve gördünüz mü Gözleri Kudüs'e açık giden babaların şehitliğini. O gözleri meleklerden başka kim kapayacak şimdi.

Ölüme tok, yaşamaya aç 9 çocuğun şehadetine susan alçakları gördünüz mü ? Aksa yanarken köpeklerin gökten kemik kaparcasına böğürerek sıçrayışlarını gördük mü ?

Ah Ah! Sırf ölürken kelime i şehadet getiriyorlar diye mi görmek istemiyorsunuz. Neredesin Selahattin dedikleri için mi kulaklarınızdaki kulaklıklara tapıyorsunuz! Alçaklıkta vicdansızlıkta büyük ünlü uyumunuza körü olduğunuz 9 çocuğun kefeni dolanmayacak mı sanırsınız ?

Elveda Baba diye ağlayan çocuğun gözyaşlarını görmeyen ünlü şeylerin körüyüz bunu bilin! Doğru ya Bu ülkede Yasinler, Fıratlar, Elifler, ölürken her şey çok mu güzeldi o zaman görmüş müydük ki sizi.

Bu ülkede demokrasiyle her şeyin güzel olacağına inandıkları için asfaltlardan kalpleri kazınan şehadet erleri vardı siz o sırada Cihangir tabureleriyle selfie çekiyordunuz sanırım o zaman da göremediniz. Neredeydiniz diye soruyorlar da..

Adaletsizlikte ve ikiyüzlülükte gösterdiğiniz bu büyük ünlü uyumunu o zaman görememiştik.

Magazincilerden kaçabilirsiniz lakin hakikatten asla..

Anladık ki Aksanın bizden ve elveda baba diyen çocuklardan başka kimsesi yok! Rabbim derdimizi davamızı unutturmasın .