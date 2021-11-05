Emeklilik için eksik primler nasıl tamamlanır?

Emeklilik için gereken şartlardan birisi de prim gün sayısının doldurulmasıdır.



Özellikle kayıtdışı çalışanlar ile çalışmadıkları dönemde sigorta primi yapmayanlar, ev hanımları ve öğrenciler için isteğe bağlı sigortaya devam etme imkanı vardır.

SGK mevzuatına göre Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,18 yaşını dolduranlar.

-1.10.2008 tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilmektedir.

Başvuru

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları veya e-devletten https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-istege-bagli-ilk-tescil-kaydi linki üzerinden isteğe bağlı sigorta başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Başlangıcı

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık süresi 4/b yani Bağ-Kur kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.

Prim oranı

İsteğe bağlı sigorta priminde kişinin tercihine göre prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Örneğin asgari ücretten ödeme yapmak isteyenler için 1.144,80.-TL prim ödenmesi gerekmektedir.

Özellikle emeklilik planlamasında isteğe bağlı sigortanın Bağ-Kur kapsamında sayılmasından dolayı dikkat edilmesi gerekmektedir.

Son 7 yılda hangi statüye göre prim ödenmiş ise bu statü şartlarına göre emeklilik koşulları belirlenmektedir. Örneğin emekliliğine 4 yıl kalan bir sigortalının bu sürede 4 yıl isteğe bağlı sigorta primi ödemesi halinde emeklilik şartları Bağ-Kur şartlarına göre hesaplanmaktadır.