Eminönü'nde kimlerin hayalleri battı?

Ekrem İmamoğlu, kendisine büyük umutlar bağlayanlara ilk hayal kırıklığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna bir türlü oturmamasıyla yaşattı. Gündeminde hiçbir zaman İstanbul olmadı. İstanbul dışında her şeyle alakadar oldu. Başkanlığı süresince İstanbul halkının en zor günlerinde İstanbullunun yanında değil ya tatilde veyahut başka şehirlerdeydi. İstanbul'a dönüşlerinde İstanbullular başkanlarını "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılamaktan bitap düştü. Başkanı olduğu şehirde misafir gibi karşılanan dünyada tek belediye başkanı İmamoğlu olsa gerek; tarihe de adını bu şekilde yazdırmış oldu!

Liyakati ağzından düşürmeyen İmamoğlu belediyeyi kendi adamlarıyla doldurdu. Kendisine destek veren partilerin "Belediyede işe alınacaklar" listelerini de ihmâl etmedi...

İBB'de uzun zamandır çalışan işçilerle yaptığım görüşmelerde müdürlerin İmamoğlu döneminde alınan işçilere söz geçiremediklerinden bahsediyorlar. İmamoğlu'nun İBB'ye doldurduğu adamlarına "Şu işi yapın" denildiğinde "Biz partiden (CHP'den) geldik bize iş buyuramazsınız" deyip amirlerine fırça atıyorlarmış. Konuştuğum işçi arkadaşlar, 5 yılda İmamoğlu yönetiminde İstanbul'un 90'lara dönmesinde en büyük tesirin söz geçirilemeyen partili işçiler olduğunu söylüyorlar. İnsanın aklına, imam-cemaat ilişkisini anlatan o özlü söz geliyor!..

Her an 7 ve üzeri depremin beklendiği İstanbul'da deprem tedbirleri için İmamoğlu'nun ayırdığı bütçe reklam bütçesinin çok gerisinde kaldı. Bu garabeti İBB Meclisi'nde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yüzüne şu sözlerle vurmuştu: "İBB 849 milyon Türk Lirası tanıtım bütçesi ayırmış. Az önce sunum yaparken '1 milyar küsur deprem ilgili bütçe ayırdık' dedi sayın başkan. Ben bütün detayları inceledim. Mali yılı bütçe kitapçığı sayfa 35'te, kentsel dönüşüm için yazılan rakam 492 milyon Türk Lirası. Yatırım kitapçığı sayfa 44'te, kentsel dönüşüm uygulamaları için ayrılan bütçe 612 milyon Türk Lirası. Oysa mali yıl kitapçığında 492 milyon Türk Lirası. Başkanın sunumunda ise 1 milyar küsur. Tanıtıma parayı ayırmışlar, peki depreme ne kadar ayırmışlar? 492 milyon Türk Lirası. Sosyal konuta harcadıkları meblağ ise 12 milyon Türk Lirası."

"Deprem İstanbul için en öncelikli tehdittir. İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. Beş yılda 100 bin deprem konutu yapacağım" diyen İmamoğlu bu sözünü de tutmadı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un değil de Türkiye'nin başkanı olma vesvesesine kapıldı. Bu vesvese onu İstanbul'da iş yapamaz hale getirdi. Aslında İmamoğlu bu hususta mâzur diyebilirim. Çünkü ona teveccüh gösterenler ona çapından daha büyük bir misyon yükledi. Yüklemeyi kaldırmaya mecali olmayan İmamoğlu çöktü. Tabiî ki ondan büyük işler bekleyenlerin de "Vehmettiren utansın" deme hakları var!

İmamoğlu üç gün önce, kendisine büyük umutlar bağlayanları ikinci kez hayal kırıklığına uğrattı. Mayıs ayında kaybettikleri Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertesi günü yayınladığı videoda "Değişim" demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin başına geçebileceğini ima etmişti. Yıllardır yaşadıkları seçim başarısızlıklarını Kılıçdaroğlu'na bağlayan CHP'liler de İmamoğlu'nun bu atağına büyük coşku ve umutla sarıldılar. Lâkin İmamoğlu üç gün önce yaptığı basın toplantısında İstanbul için yola çıktığını söyleyerek CHP kongresinde genel başkanlığa aday olmayacağını söylemiş oldu.

Peki İmamoğlu'na umutlarını ve hayallerini bağlayanların umut ve hayalleri ne oldu? Yazıyı yazdığım bugün, yani 17 Ağustos 2023 sabahı İstanbul Eminönü'nde belediye otobüsü denize düştü. Otobüsü denizden çekmek için getirilen belediye ait vincin halatı koptu ve otobüs battı. Otobüsün içinde insan olmadığı açıklandı ama İmamoğlu'na umutlarını ve hayallerini bağlayanların umut ve hayallerinin otobüsün içinde olup olmadığı "Bu bilgiyi veremeyiz" denilerek açıklanmadı!..