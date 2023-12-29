İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5096
  • EURO
    32,7034
  • ALTIN
    1965.79
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Emniyette FETÖ kadar tehlikeli gruba dikkat

29 Aralık 2023 Cuma

Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamadan öğrendik ki Emniyet'in içinde hâlâ FETÖ mensupları var.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Emniyetteki FETÖ operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlardan elde edilen bilgiler üzerinden yapıldı.

SD kartlar üzerindeki incelemeler devam ettikçe örgütle irtibatlı yeni isimler tespit edilecektir. Örgütün lideri F. Gülen'in "Öyle yerleşeceğiz ki bizi jiletle kazıyamayacaklar." sözünü unutmamak ve hep tetikte olmak gerekiyor.

Açığa alınan polisler hakkında yapılacak soruşturma neticesi FETÖ ile ilişkileri hangi seviyede veya kaçının irtibata var ortaya çıkar.

Emniyet içinde FETÖ kadar dikkat edilmesi gereken bir yapılanma daha var. Ümit Özdağ adlı özneyle irtibat ve iltisaklı olan polisler. Kendisi "Bana içeriden bilgi geliyor, talebelerim var." dediği Emniyet'teki bazı polisler devlete rağmen, Özdağ'ın ülkede yaymaya çalıştığı ırkçılığı körüklüyorlar.

Ağustos ayında "Onurlu geri dönüş bize de onur katar" başlığıyla bir makale yayımlamıştı. Makalenin yayımlandığı beri, hemen hemen her gün şikayetler alıyorum. Ülkemize sığınmış insanlara karşı keyfi uygulamalar artmış durumda. Bu uygulamalarla alakalı teferruata gelecekteki yazılarımda inşallah yer vereceğim. Şimdilik ayrıntıya girmiyorum.

Atıf yaptığım mezkûr yazımda şunları yazmıştım: "Türk halkı 12 yıldır Suriyeli kardeşleri başta olmak üzere kendisine sığınanlara gösterdiği tavırla insanlık imtihanından başarıyla çıkmıştır. Elbette ırkçı ve çıkarcı tavır gösterenler olmuştur ama bunlar münferit vakalardır. Türk halkı hem kendisine sığınanlara hem de dünyanın çeşitli bölgelerindeki mağdur insanlara yardım elini hep uzatmıştır.

Türkiye'deki ekonomik problemlerle birlikte "mülteci/göçmen/sığınmacı" başlıklı mevzular ülke gündemin birinci sırasına yerleşti. Ümit Özdağ gibi ırkçı özneler mevzuyu bir iç savaşa dönüştürmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplumda artan hassasiyeti gözeterek, "Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Askerimizin Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgelere sığınmacılar yerleştiriliyor. Başkan Erdoğan'ın mezkûr ifadesindeki "onurlu geri dönüş" tâbiri çok mühim. Son 1 aydır kaçak olarak ülkeye girmişler ve oturum süresi bitmiş sığınmacılar toplanıyor. Yalnız, kamuoyuna yansıyan şikâyet ve görüntülerden anlaşılıyor ki yine birileri sapla samanı karıştırıyor. Her Arap'a kaçak muamelesi yapılması Türkiye'nin uzun yıllardı dünyaya verdiği insanlık dersine aykırı görüntülerin çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca, kaçak olsalar bile hiçbir kimse insanlık dışı tavırları hak etmez.

Evet, mevzunun başında planlı programlı adımlar atılmadı ama bu sonunda atılmasına engel değil. Bizlere sığınanlara "onurlu geri dönüş" imkânını sağlayarak onurumuzu koruyacağımıza devlet görevlileri farkına varmalı."

Bu yazının üzerinden geçen 4 ayda çok büyük garabetler yaşandı. Yukarıda da yazdığım üzere şimdilik teferruata girmeyeceğim. Tekrar ediyorum: Emniyet içinde FETÖ'cüler gibi Özdağ kliği de temizlenmeli; Kanser tüm vücudu sarmadan hemen şimdi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.