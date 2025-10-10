‘Emperyal güçler', bilinmesini istemediği doğruları gizliyorlar!

Evvelki günkü yazımın sonuna, 'Niçin 7 Ekim' ara başlığıyla eklediğim notta, '7 Ekim tarihine tekrar değinmek vaadinde bulunmuştum...

Evet 7 Ekim, elbette çok önemli bir gün... Çünkü on yıllardır kuşatma altında, hapis hayatı yaşayan Gazze halkının kahraman mücahitleri, Siyonist İsrail rejimine o gün, en beklenmedik bir anda ağır darbeler indirmiş ve İsrail rejiminin dokunulmazlığı iddiasının geçerli olmadığını ve istihbarat ve askerî gücünün paçavra gibi atılabileceğini ispatlamıştı.

Ve o günkü zafer, geçmişteki 25 yılın nice acılarından sonra, 1973 yılında 7 Ekim'de kazanılan zaferin günüydü.

15 Mayıs 1948'de İsrail adında bir devletin mevcudiyetinin dünyaya ilanına karşı, hemen o anda verilen ilk savaş, maalesef yenilgiyle sonuçlanmıştı.

İsrail devletine karşı verilen bu ilk savaşta olduğu gibi; 1956'da, dönemin Mısır lideri Cemâl Abdunnâsır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki 90 yıllık İngiltere gasplığına son verip millîleştirmesi üzerine, 1956'da İngiltere, Fransa ve İsrail'in ortak saldırısına karşı verilen savaş da kaybedilmişti. Ama o zaman, Süveyş Savaşı'nı, Amerika ve Sovyet Rusya, 'Mısır'a saldıranlar geri çekilmezlerse, müştereken müdahale edecekleri' tehdidinde bulunmuşlar ve sonuç, 'Nâsır Mısırı'nı, o askerî yenilgiden diplomasi masasındaki denge oyunlarıyla zafere taşımıştı.

Haziran-1967'de ise, Mısır, Suriye ve Ürdün orduları, İsrail'in ani bir saldırıyla başlayan savaşta büyük bir bozgun yaşamış ve '6 Gün Savaşı' diye anılan facianın psikolojik etkisi daha ağır ve derin olmuştu. Bizdeki matbuat da, o zaman, -her zaman olduğu gibi-, bütün Arapları aşağılayan, onlarla alay eden yayınlara ve 'Bizim ordu olsaydı, İsrail'in işini 48 saatte bitirirdi' iddialarına ağırlık veriyordu günler ve aylarca...

O '6 Gün Savaşı'nda Sina Yarımadası, Siyonist İsrail rejiminin eline geçmişti. Savaş bir BM Güvenlik Konseyi'nin 'ateş-kes' kararıyla durdurulmuştu. Ama bizim matbuat, savaşın kazanan tarafın tek gözlü generali olan Moşe Dayan'ı daha bir yaldızlayan kahramanlık yazılarıyla dolacaktı yıllarca...

*

1952'de, ehl-i keyf hayatıyla bilinen Mısır meliki Kral Faruk'u deviren General Necib liderliğindeki askerî darbenin en parlak ismi olan ve 15 yıl boyunca sadece Mısır'ı değil, bütün Arap dünyasını da derinden etkilemiş olan Nâsır ise, TV karşısına geçip yenildiklerini ve ağlayarak açıklamış ve halk kitleleri ise, 'Sen başımızdan gitme... (En güneydeki) Yukarı Mısır'a, Asyut'a da gidebiliriz. Yeter ki, sen başımızda ol.' sözleriyle istifasına karşı çıktılar. Nâsır, kendisini o ağlayışla kurtarmıştı. Ama Nâsır ondan sonra halkının karşısına eskisi gibi açık alınla da çıkamadı. Ve 1970 yılında vefat etti. Yerine Enver Sedat getirildi.

*

Enver Sedat ilginç bir strateji takip ederek, o zamana kadar Rusya'nın etkili olduğu Mısır'daki bütün askerî ve diplomatik güçlerini ülkeden çıkardı. Sessiz ve derinden bir hazırlığa koyulduğu ise sonra anlaşıldı.

Sedat, 1967 Savaşı'ndaki mağlubiyetin üzerinden 6 yıl geçmekteyken...

1973 yılı Eylül sonlarında, Müslümanlar Ramazan ayındaydı...

Aynı günlerde, Yahudilerin de 'Yom Kipûr (Yevm-i kefaret /Kefaret günü) denilen ve 25 saat süren bir oruç gününüydü. 1967 Savaşı'ndan sonra Süveyş Kanalı boyunca İsrail General Bar Lev'in adıyla anılan bir savunma hattı tesis olunmuştu ki, hiç bir ordunun bu hattı 2 senede bile aşamayacağı belirtiliyordu.

5 Ekim 1973 günü, Yahudilerin oruçlarının tamamlamalarına 5-6 saat kadar kalmış ve Yahudi askerler, oruçlarının 19'uncu saatinde, derin bir uyku durumundayken, Enver Sedat Mısır Ordusuna alarm verip saldırıyı başlattığında 2 senede aşılamaz denilen ve son derece gelişmiş elektronik sistemlerle teçhiz edilmiş olan Bar Lev Savunma Hattı 2 saat içinde geçilmişti. Geride kalan 25 yıl boyunca üç savaşta yenilmiş olan Mısır ordusu, kararlılıkla ilerliyordu İsrail rejiminin sınırlarına doğru... Her tarafta İsrail tankları ve diğer askerî araçları, enkaz yığını görüntüsü veriyordu...

İsrail Rejiminin kadın başbakanı 70 küsur yaşlarındaki Golda Meir, 'İsrail'in kendini korumak için atom bombası kullanmaktan başka bir çaresi yok!' diye bilgilendirmişti Amerikan Başkanı Nixon'u...

Nixon da, Enver Sedat'ı aramış ve 'ateş-kes'i hemen kabul etmezsen, atom bombası geliyor' diye uyarmıştı...

Enver Sedat da, o zaman televizyonda gözüktü ve Mısır halkına hitap ederek, 'Şu ana kadar İsrail'le savaşıyorduk, ama devam edersek, Amerika'yla savaşmış olacağız. Ben Amerika'yla savaşmayacağım...' diyerek, ateş-kes'i kabul ettiğini açıklamıştı. Ve tarih 6 Ekim günüydü... Ve durmayı kabullenmeyen kumandanlar geri hizmetlere alınarak, 'ateş-keş' başlamıştı.

Şimdi ilgi çekicidir, Mısır'ın o büyük zaferi ve İsrail'in bu yenilgisine ilişkin internetlerde, Google'da, doğru-dürüst bilgi verilmez. Çünkü, Siyonist Yahudilerin, halet-i ruhiyelerinde, psikolojilerinde öyle bir yenilginin izi kalsın istenmez.

*

7 Ekim 2023 tarihi gelişi-güzel ve sıradan belirlenmiş bir gün değildi. O zaferin 50. yılı bilhassa kararlaştırılmıştı. Evet, 1973'deki, Ramazan Savaşı diye bilinen savaş hatırlanmadan ve değerlendirilmeden, '7 Ekim'in anlaşılması mümkün değildir.

*

Bu arada bizim kamuoyumuz da Siyonizm hakkında ve ne demek olduğu konusunda bile fazla bir bilgi sahibi değildi. 'Siyonizmle Mücadele Derneği' isimli bir örgüt ortaya çıkmıştı, ama kamuoyundan beklenen ilgiyi görememişti. Bu konuya ilgi gösterilmesi, matbuattaki 'taife-i laikus' kalemşörlerince 'yahudi düşmanlığı' şeklinde suçlanıyordu.

Halbuki, Yahudiler 2500 yıl öncelerde Babilonya Kralı Nabukednazar zamanında dünyanın her bir tarafına sürgün edildiklerinde veya kaçmak zorunda kaldıklarında, Beyt-ul'Maqdis'den, Jerusalem'den çıkarken son terk ettikleri tepenin ismi idi Sion ve o isim, Yahudilerdeki vatan kavramının son sembolü olmuş ve bir gün yeniden vatan sahibi olmak isteyiş hayal ve ideallerinin adı da 'Siyonizm' olarak isimlendirilmişti.

*

Bütün bunlardan sonra bir daha tekrarlayalım ki, 7 Ekim, bir başlangıç değil, geçmişten geleceğe devam eden ve edecek olan sonuçlardan biridir.

Ama bu gün, medya kuruluşlarında ve ekranlardaki tartışma programlarında, genellikle sanki bir başlangıç gibi ele alınıyor.

Bu da, toplumumuzu Müslüman coğrafyalarını da el yordamıyla anlamaya sevk etmeyi hedef ediniyor. Bu bakımdan, geçmişin acıları, yenilgi ve zaferleri üzerine verilmekte olan bir çetin mücadelenin yeni bir merhalesidir ve inşallah devam edecektir.

'7 Ekim'i hâfızamıza doğru şekilde kazımak zorundayız.