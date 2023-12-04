‘Enercii'leri kofradan kesilmeli

Meşhur teknik direktör Fatih Terim adı etrafında bir dolandırıcılık hadisesi gündemi meşgul ediyor.

Milyon dolarların bozuk para gibi elden ele dolaştığı bir vaka.

Başrollerde de bir banka müdiresi ve birkaç futbolcu.

Şu an günah keçisi olarak banka müdiresi toplumun önüne atıldı.

Banka müdiresine aracılık edenler ve ona para verenler ise güya mağdur!

Dolandırıcılık vakalarında mağdur olmaz. Dolandırılmak, tamahkârlığın neticesidir.

1 verip 100 almak nerede görülmüş; Tamahkâr olursan gördüğünü sanırsın ama gördüğün seraptır!

Banka müdiresi bankacılık kanununa aykırı para toplamış da ona para verenler banka kanuna aykırı davranmamışlar mı?

Banka müdiresi hapse atılıyorsa diğerleri de hapse atılmalı değil miydi? Nihayetinde iki taraf da kanuna aykırı bir para alışverişinde bulunmuşlar. Paralarını kayıt dışı çoğaltmaya yeltenmişler. Kimileri de emeline ulaşmış.

Banka müdiresinden faiziyle parasını geri alanlara ne olacak? Onlar hakkında şikâyet yok, ifadelerde adı geçmiyor diye "Sana afiyet olsun, tıksırıncaya kadar paranı ye paşam" mı denilecek?

Bu ülkede daha maaşını almadan vergisi ödettirilen milyonlarca emekçi varken, vergi vermemek için milyon dolarlarına kayıt dışı milyon dolarlar katmak isteyenler, sırf meşhurlar diye görmezlikten mi gelinecek?

Bu dosyada mağdur yok ama sanık çok olacak gibi. Soruşturma sürüyor, takipçisiyiz.

Bir diğer vaka da, internet meşhurlarının görgüsüzlükleri neticesi fâş olan kara para aklama. Sanal kumardan elde edilen ve bir iddiaya göre de uyuşturucu parasının da olduğu 'kara para'yı kozmetik ürünler satıyor gibi gösterip temizliyorlarmış!

Bir çift cezaevinde. Diğerlerinin de mal varlıklarına savcılık el koydurdu. Hepsi görgüsüzlük âbidesi. Kimi dolarları kafasına sarıyor kimi oturma organına sürüyor. Halkla dalga geçiyorlardı. Daha doğrusu halkı da kendileri gibi gayrimeşru işlere yönlendirmek için tahrik ediyorlardı.

Başlatılan soruşturmayla 'enercii'leri biten görgüsüz internet meşhurlarının sesi soluğu kesildi. Görgüsüzlüklerini sergiledikleri internet paylaşımlarını silip yerine "Aslında biz fakiriz" tadında görüntüler paylaşmaya başladılar.

Dosya kapsamı genişledikçe bakalım daha ne rezillikler göreceğiz.

Halkın ekonomik krizle boğuştuğu bir demde bu operasyonlar çok mühim. Devlet nezdinde de halk nezdinde de takibi yapılması elzem olan soruşturmalar.