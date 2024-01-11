Epstein Listesi nereye uzanır?

Dünya gündemi tüyler ürperten bir dosyayla meşgul.

Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş sistemi kurmak suçlamasıyla yargılanan iş adamı Jeffrey Epstein, New York hapishanesinde tutuklu bulunduğu hücrede 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın sevgilisi Ghislaine Maxwell da bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, yardım ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu.

Küresel pedofili ve fuhuş ağının dünya başkentlerine uzanan hikâyesinde birçok politikacı, işadamı, sporcu, sanatçı Epstein'in dosyasında karşımıza çıkıyor.

J. Epstein'ın hapishanede intihar ettiği ise şaibeli bulundu. Adli tıp incelemesinde boynunda kırıklar olması ise ünlü işadamının hücresinde susturulmak için infaz edildiği iddialarını gündeme taşıdı.

Geçmişte Pizzagate, QAnon gibi internetten yayılan tartışmalar ve komplo teorileri Amerikalıların gündemini değiştirmişti. Sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorilerinde veya skandal dosyalarında bazen politik infazlar ve borsa spekülasyonları da yapılmakta.

"Epstein Listesi" bir gündem değiştirici mi yoksa iddia edildiği gibi ABD müesses nizamı tarafından İsrail'e karşı bir cevap mı? Tartışmada aktörlerin kökenleri de zaman zaman öne çıkarılmakta ve bambaşka bir boyut kazanmakta.

Bu listenin ötesinde, Epstein arşivi Mossad'da olabilir mi? Bu iddialar İsrail'i zayıflatır mı yoksa Mossad'ı güçlendiren bir rüzgâr mı?

ABD kamuoyunu haftalarca sürükleyecek bu tartışma bizde çok hızlı gündem oldu. Birçok ismin de yanlış bilgilerle/eklemelerle servis edildiğini söyleyebiliriz.

Prens Andrew, Clinton, Trump, Demokratlar, Cumhuriyetciler... Bu listenin gündeme etkisi Kasım 2024 ABD seçimlerinden bağımsız düşünülemez sanki.

"Epstein Listesi" ABD'de tartışıladursun, bizde gençleri suistimal ederek kandıran Adnan Oktar Suç Örgütü'nün listesi nerede acaba?

Adnan Oktar ve çetesi Türkiye'de kimleri, hangi siyasileri ve iş adamlarını köşeye sıkıştırdı? Kimleri çocuklarıyla imtihan ettiler? Kimlere baskı ve şantaj yaptılar?

Adnan Oktar Suç Örgütü, arşivlerini başka bir ülkenin istihbarat örgütüne vermiş olabilir mi?

Epstein dosyasını incelerken bu cevabı zor sorular zihnimi meşgul etti.