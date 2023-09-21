Erdebil'den Karabağ'a Türk ittifakı

Birleşmiş Milletler Zirvesi 78. kez toplandı. New York'taki genel kurula 193 ülke katılırken Daimi Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinden 4'ü katılmadı. İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya liderleri zirvede görünmedi. Putin'in niçin katılmadığı belli. Lahey'den çıkan tutuklanma kararı sebebiyle bir müddet daha uluslararası toplantılara katılamayacak.

BM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, 'Güvenlik Konseyi, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline geldi' diyerek küresel sisteme itirazını yineledi. "Dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz." derken aslında hakim yapıya karşı dünyanın büyük çoğunluğunun temsiliyetini savundu.

Konuşmasında Azerbaycan'a destek veren Erdoğan Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu yüksek bir dille vurguladı.

Uluslararası toplumun KKTC'nin bağımsızlığını tanımasını isteyen Erdoğan Avrupa Birliği'nin ikircikli tavırlarına da tepki gösterdi.

Türkiye'nin etrafındaki kriz ve alanlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı özellikle Irak, Suriye, Libya, Ukrayna gibi başlıklara değinerek uluslararası terörizme karşı ortak tepki vurgusu yaptı.

Kıbrıs'tan Karabağ'a ikinci fetih

Erdoğan BM Zirvesinde Netanyahu, Miçotakis ve Sisi gibi geçmişte sorunlar yaşadığımız isimlerle görüşürken Dağlık Karabağ'da anti-terör harekatı yapılıyordu.

2020 yılında yapılan savaştan sonra bölgedeki yapının sökülmesi kolay olmadı. Erivan hükümetini aşan bir ur gibi bölgede varlık gösteren Karabağ Klanı adeta devlet içinde devletti.

Paşinyan'ın Ermenistan tarihinde önemi gelecekte daha iyi anlaşılacaktır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan hattının kalkınması ve refahı için bu işgalin son bulması gerekiyordu. 24 saat süren müdahalenin ardından beyaz bayrak çeken Ermeni tarafı pes etmiş oldu.

Ukrayna savaşının yayılma hattında Kafkasya ve Balkanlar daima dikkatimizi çekiyor. ABD son raddede Ermenistan'la tatbikat yaparak Rusya'nın gölgesinde varlık göstermek istedi. Erivan yönetiminin Putin'i tutuklama kararı ise Erivan-Moskova hattında gerilime sebep oldu. Erivan'a uzaktaki ABD'nin destek veremeyeceği gün gibi ortada. Ensesindeki Rusya ile ilişkileri zedelenen Erivan'da, Paşinyan karşıtlarının da bir umudu kalmadı.

Bu kritik süreçte Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne denli işe yaradığına tanık olduk. Şuşa Beyannamesi ile ortaya çıkan Ankara-Bakü birlikteliği Moskova'nın da süreci sadece seyretmesine sebep oldu.

Uzun bir aradan sonra 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı bizim için ilk fetihti. İkinci Müslüman-Türk fethi ise Karabağ'dır. Üstelik Karabağ yalnızca bir toprak parçasının işgalden kurtarılması değildir. Tarihte Osmanlı-Safevî meselesi Erdebil'de başlamıştı. Beş asır evvel ortaya çıkan fitne artık Karabağ'da son bulmuştur. İki devlet bir millet ifadesi yerini bulmuş ve Türk ittifakı başlamıştır. Kutlu olsun.