Erdoğan bile bile neden ''İYİ Parti 6'lı masadan ayrılsa'' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından heyetteki gazetecilerin sorularını cevaplarken İYİ Parti için, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

Neden Akşener'in ne cevap vereceğini bile bile İYİ Parti'ye, 6'lı masayı terk etmesi temennisinde bulundu?

Nitekim Akşener, ağzını da bozarak, "Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayacağız" deyiverdi. Cumhur İttifakını, "kumar masası"na benzettiğine göre, Erdoğan'ın temennisi kimyasını fena bozmuş.

Neden bu kadar üslûp kayması yaşadı dersiniz? Erdoğan düşmanlığı öylesine iliklerine kadar işlemiş ki, "Onun bizim iyiliğimizi düşünmesini istemiyoruz" tepkisi bu...

Siyasî taktik açısından bakanlar, "Erdoğan, İP'i 6'lı masaya iyice bağlıyor. Kıpırdayamaz hale getiriyor. İstiyor ki 2023 seçimlerinde topunu birden siyaset sahnesinden silsin, süpürsün..." diye düşünebilirler.

Erdoğan'ın "İP masadan ayrılsın" temennisindeki gerekçelere bakılırsa önce hüsnü zan beslemek gerekir.

Cumhurbaşkanı dünyanın en zengin ekonomilerine sahip ülkelerin katıldığı bir zirveden geliyor. Önce hissiyatını dile getiriyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişimimizin, dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandığına şahit oluyor.

Türkiye; dengeli, kararlı, cesur siyaseti ile o zirvede takdir almış, Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan ülkesinin gücünün, duruşunun takdirle karşılandığını görmüş, o duygu atmosferi içinde konuşuyor.

"-Daha önceki saldırılarda olduğu gibi, yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine 'hükümete yarıyor' düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz." diye sorulmuş...

Sorulan soru bamteline dokunmuş. "Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir" diyerek iç geçirmiş. "İyi Parti, niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Hele hele böyle bir dönemde..." diye hayıflanıyor. "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir..." diyor.

Bu üslûp, siyaseten değil, Cumhurbaşkanı makamında bulunan insanın yaklaşımı olarak değerlendirilmelidir.

Erdoğan böyle söyleyerek bir bakıma tarihe de not düşüyor.

Yarın kimse kendisine, "niye CHP dışındaki partilerin tabanındaki insanları düşünerek konuşmadınız" diyemez.

Erdoğan evet, sadece İYİ Parti için konuşmadı. Söyledikleri Saadet Partisi, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti için de geçerli.

Bu partilerin yönetimindeki insanlara bakılsın. Geldikleri çizgiye, yürüdükleri yollara bakılsın. CHP ile HDP ile bir paralellik var mı?

Ayıp değil mi? İstanbul'daki terör saldırısını kınıyorlar, HDP'yi küstürmemek için 6'lı masadan PKK terörü lanetlenemiyor...

Erdoğan nefreti dışında ne işi var bu partilerin CHP'nin yanında?

Mevcut yönetimiyle CHP, HDP'ye yakışıyor. CHP sözcülerinin söylemleri bazen HDP'lilerle birebir örtüşüyor.

İnsaf edilsin, geldikleri, yürüdükleri çizgiye bakılsın. Ne işi var; bir Akşener'in, bir Karamollaoğlu'nun bir Babacan'ın, bir Davutoğlu'nun, bir Gültekin Uysal'ın, Kılıçdaroğlu'nun peşinde?

Erdoğan düşmanlığı değilse, 6'lı masadaki 5'li, CHP'yi iktidar yapma projesinin taşeronu olmuyor mu?