Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinde ana gündem Filistin'di. Başkan Erdoğan her konuşmasında terör devleti İsrail'e karşı uluslararası yaptırımlar yapılmasını dile getirdi.

Gezi müddetince yakından müşahede ettiğim nokta, Başkan Erdoğan İsrail'in terör saldırılarına müdahale edememenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Erdoğan, terör devleti aleyhinde uluslararası bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Evet, dünyanın dört bir tarafında insanlar sokaklarda İsrail aleyhine eylemler yapıyorlar ama devletleri Gazze'deki soykırımı önlemek için adım atmıyorlar.

Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında Başkan Erdoğan bağımsız Filistin devleti vurgusu yaptı. Erdoğan şunları söyledi: "Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır. İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız."

Dubai'nin ardından Mısır'a geçtik. Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin üzerinden geçen 11 yılın ardından Mısır'la ilişkilerimiz yeni yeni düzeliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Başkan Erdoğa'ı havaalanında karşıladı. Sisi'nin heyecanlı oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Mısır'da da Erdoğan'ın gündemi Filistin'di. Başkan Erdoğan Sisi ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini ifade etti: "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler, bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilmez. Mısır'ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a da taşımaktan uzak durmalıdır. İslam dünyası, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum, sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'ye dönüş yolunda da uçakta Başkan Erdoğan Gazze'ye yardım hususunda Mısır'la işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Görüşmelerde Filistin'in İsrail terörünün yanı sıra Afrika'daki gelişmeler de ele alındı. Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin bölgedeki dengeleri nasıl değiştireceği yakın zamanda görülecektir.