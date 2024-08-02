Herkesin İran'ı, Tahran'ı, suikastı, İsmail Haniye'yi, Hamas'ı konuştuğu anda Türkiye'den bomba görüntüler internette dolaşmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı: "Son zamanların en karmaşık operasyonu olan bu takas operasyonunda teşkilatımız aracı rolü üstlenmiştir" açıklamasıyla birlikte.

Soğuk Savaş yıllarından aşina olduğumuz görüntülerdi ekranlara yansıyan, yalnız bu kez yer Türkiye, aracı Milli İstihbarat Teşkilatı mevzu bahis ise Ukrayna merkezli gerginliğin ilişkileri buzdan öte dondurduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya başta olmak üzere Polonya, Norveç ve Slovenya ile Belarus'tan 26 tutuklunun takasıydı.

Aralarında casusluk suçlamasıyla Rusya'nın tutukladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile eski asker Paul Whelan da bulunduğu 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişiminin Ankara'da yapılması dünya basınında baş sıraya yerleşti. 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de ABD'ye nakledildiği 'esir takası' görüntüleri sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD-Rusya arasında Ankara'da gerçekleştirilen 'tarihin en büyük esir takasından' ötürü müttefiki Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Nükleer silahların kullanılmasının dahi tehdit olarak masaya karşılıklı koyulduğu günlerde gelen bu esir takası görüntüleri tüm ilginin Türkiye'ye çevrilmesine yol açtı tabii. Güne zaten Paris Olimpiyatları'ndaki karizmatik duruşu ile 'gönüllerin şampiyonu' olan 'ikonik' sporcumuz Yusuf Dikeç'in dünya çapında paylaşımlara konu olan başarısı ile gururla başlamıştık; günün sonunda da Türkiye'nin "müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koyan" esir takası haberleriyle günü gururla kapattık.