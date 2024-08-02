İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,184
  • EURO
    35,8353
  • ALTIN
    2627.92
  • BIST100
    10661.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Esir takası

2 Ağustos 2024 Cuma

Herkesin İran'ı, Tahran'ı, suikastı, İsmail Haniye'yi, Hamas'ı konuştuğu anda Türkiye'den bomba görüntüler internette dolaşmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı: "Son zamanların en karmaşık operasyonu olan bu takas operasyonunda teşkilatımız aracı rolü üstlenmiştir" açıklamasıyla birlikte.

Soğuk Savaş yıllarından aşina olduğumuz görüntülerdi ekranlara yansıyan, yalnız bu kez yer Türkiye, aracı Milli İstihbarat Teşkilatı mevzu bahis ise Ukrayna merkezli gerginliğin ilişkileri buzdan öte dondurduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya başta olmak üzere Polonya, Norveç ve Slovenya ile Belarus'tan 26 tutuklunun takasıydı.

Aralarında casusluk suçlamasıyla Rusya'nın tutukladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile eski asker Paul Whelan da bulunduğu 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişiminin Ankara'da yapılması dünya basınında baş sıraya yerleşti. 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de ABD'ye nakledildiği 'esir takası' görüntüleri sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD-Rusya arasında Ankara'da gerçekleştirilen 'tarihin en büyük esir takasından' ötürü müttefiki Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Nükleer silahların kullanılmasının dahi tehdit olarak masaya karşılıklı koyulduğu günlerde gelen bu esir takası görüntüleri tüm ilginin Türkiye'ye çevrilmesine yol açtı tabii. Güne zaten Paris Olimpiyatları'ndaki karizmatik duruşu ile 'gönüllerin şampiyonu' olan 'ikonik' sporcumuz Yusuf Dikeç'in dünya çapında paylaşımlara konu olan başarısı ile gururla başlamıştık; günün sonunda da Türkiye'nin "müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koyan" esir takası haberleriyle günü gururla kapattık.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.