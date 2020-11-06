Esnek çalışma özel sektör işyerleri için zorunlu mu?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak etkilemeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli kısıtlamalar geldi.

Ülkemizde de koronavirüse yönelik yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

04/11/2020 tarihinde İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya tarafından yapılan basın açıklamasına istinaden mesai başlangıç saatlerinin sanayi sektörü için 07:00’ye çekileceği ve risk grubunda olan çalışanlar için esnek çalışma düzenine geçileceği açıklandı.

26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak. İstanbul’da sadece Mülki İdare Amirleri, İl Müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç, Valilik birimlerinde çalışan personelin dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

İstanbul ilinde kamuda çalışanlarla ilgili olarak, 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabileceklerdir. Bunların dışındaki diğer kamu personeli ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulan

Ancak özellikle belirtmek gerekir ki, esnek çalışma düzenine geçilmesi özel sektör işyerleri için zorunlu olmayıp tavsiye niteliğindedir.

Özel sektör işyerlerinde hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin, idari izinli sayılması yönünde bir zorunluluk yoktur.

Salgının seyri göz önüne alındığında işletmelerin ve üretimin sürekliliği için kısmi süreli çalışma düzenlemeleri, pandemi ücretsiz izin, kısa çalışma uygulamaları aktif olarak kullanılabilir.

Özel sektör dahil olmak üzere sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00’de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak.

Bazı işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmaları sağlanacak. Buna göre;

· Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

· Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

· Nikah/Düğün salonları,

· Halı sahalar ve spor salonları,

· İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

· Tiyatro, sinema ve konser salonları,

· Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler artık en geç saat 22:00’de kapanacak.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin konuya ilişkin 1 İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 100 / 04.11.2020 Sayılı Kararı 05/11/2020 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından duyurulmuştur.

Bu çerçevede İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda; salgınla mücadelede önemli risk noktalarından olan toplu ulaşım araçlarında, mesai saatlerine bağlı olarak sabah ve akşam belli saat aralıklarında aşırı yoğunlaşma yaşanmasından dolayı bulaş riski arttığından, yol durumu ve araç sayısına bağlı olarak yoğunlaşmanın azaltılmasının mümkün olamayacağı, dolayısıyla mesai saatlerinde yapılacak değişiklikler ile yoğunluğun azaltılarak bulaş riskinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bizlere de düşen kamu otoritelerinin açıkladığı ve hepimizin sağlığı için getirilen kurallara uymaktır.