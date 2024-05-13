"Eurovision'da İtalya'yı temsil eden Angelina Mango, siyah kıyafeti ve İtalyan bayrağı ile sahneye çıkınca ortaya Filistin bayrağı çıktı."

Bir 'dava' halkların savunuculuğuna geçtiyse bu selin önünü ne durdurabilir ki. Mayıs ayında İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Filistin bayrağı getirmek yasaklanmıştı. Heyhat, dava öyle bir sahiplenildi ki aynı İtalya'yı temsil eden yarışmacının yaptığı gibi sahnenin kendisini Filistin bayrağının renklerine boyayarak tepkilerini gösterdiler.

Sadece bu mu, tabii ki değil. Eurovision'un 'kare ası' İrlanda temsilcisi Bambie Thug, Portekiz temsilcisi Iolanda, İsviçre temsilcisi Nemo ve Yunanistan temsilcisi Marina Satti 'yasaklı' Filistin davasının yılmaz savunucuları oldular. İsveç temsilcisi Eric Saade kefiye ile sahneye çıkarken İrlanda temsilcisi Bambie Thug'ın ateşkes yazısı engellenmesi, Yunanistan ve Hollanda temsilcilerinin İsrail'e tepki göstermesi o meşhur sözü tekrar hatırlattı: bastırılan tepkiler daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkar.

Ödül aşamasında dahi tepki vardı. Öyle ki 2023 Eurovision galibi olan İsveç temsilcisi Loreen, 'Malmö'deki Eurovision finalini İsrail'in kazanması durumunda ödülü takdim etmeyeceğini' organizasyona bildirmişti. Halkaların hiç olmadığı kadar Filistin davasını özellikle Batı dünyasında sahiplenmesinin, siyasilerce görmezden gelinemeyeceğini geçtiğimiz yazılarımızda sahadan verilerle ortaya koymuştuk.

Bu hafta bunu doğrulayan veriler gelmeye devam ediyor. Ne demiştik, önce geçmiş dönem ABD Başkanı Donald J. Trump ardından da mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden'ın açıklaması. Anlaşılan o ki tüm bu açıklamalar yaklaşan Amerika başkanlık seçimlerindeki 'ateşi' söndürmede bir fiske bile etki etmemiş. Sahadan gelen tüm veriler mevcut iktidarı elinde tutan Demokrat Parti seçmeninin 7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail'e desteğinin azaldığını Filistinlilere ise sempati ve silah satışının kesilmesine desteğin arttığını gösteriyor.

Diğer taraftan Trump'ın sahadan aldığı destek, aradaki farkı 10 puana çıkartacak kadar artmıştı geçtiğimiz hafta ele aldığımız ankete göre. Yukarıdaki grafikler bunun sahadaki gerekçelerini ortaya koyuyor. Ne demiştik: bastırılan tepkiler daha güçlü şekilde kendini ortaya koyar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenci protestolarının 'şiddetle' bastırılmasını anketlerde 'düşüş' ile ifade ederken Avrupa'da Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı getirmenin yasaklanmasının yarışmanın hemen hemen her anının Filistin simgeleriyle donatılmasıyla o.