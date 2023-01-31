EYT'de beklenen müjde geldi

Kamuoyunda "EYT YASASI" olarak bilinen ve 8.9.1999 öncesi işe girmiş sigortalıların yaş şartı aranmadan emekli olabilmesine imkan tanıyacak konulu Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuş olup, 15 gün içerisinde yasalaşması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılın son kabine toplantısında verdiği EYT çözüm müjdesi de gerçekleşmiş olacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi dört maddeden ibaret olup, EYT konusunu yaş aranmaması bakımından çözüme kavuşturmuştur.

EYT kanun teklifi ile SGK prim günü ve çalışma süresini dolduranlar yaş şartına tabi olmadan emekli olacak. Yani, sadece yaş şartı kalkmaktadır.

Bu teklif ilk etapta 2 milyon 223 bin çalışanı doğrudan etkileyen bir düzenleme olmuştur. Zaman içerisinde yaklaşık 5 milyon kişi emekli olabilecektir.

Kanun Teklifi aşağıdaki düzenlemeyi içeriyor:

1. Birinci madde ile yapılacak düzenleme ile yaş şartı kaldırılmakta, 8/9/1999 ve önceki tarihlerde sigortalı olan prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olacak.

SSK'lılar için işe giriş tarihine göre 5000-5975 prim gün sayısı ile emekli olunabilecektir. Aşağıdaki tablolarda kadın ve erkek SSK'lılara göre emeklilik için gereken prim gün sayısı bulunabilecektir.

Bağ-Kur'lularda ve Memurlarda ise kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9.000 gün prim gün sayısı ile emekli olunabilecektir.

Yine Birinci madde ile yapılacak düzenleme ile emekli olanlar aynı özel sektör işyerinde 10 gün içerisinde SGDP kapsamında işe başlamaları halinde, yaklaşık 500 TL civarında olan 5 puanlık SGK prim teşvikinden (5510 indirimi) yararlanabilecek. SGDP kapsamında ilgili EYT ile emekli olmuş işçilerin bu işyerinden işten ayrılmaları durumunda bu destekte bitecek.

2. Madde ile yapılan düzenleme ile de kamudaki kadroya alınan taşeron işçilerin 375 sayılı kararnamenin geçici maddelerinde yer alan emeklilikten sonra çalışamaz hükmü kaldırıldı, emeklilik sonrasında aynı işyerinde çalışmaya devam edebilme imkanı sağlanmıştır. 375 sayılı KHK'de geçici 23-24 maddesinde düzenlenen emekliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçilerin zorunlu olarak iş akdinin feshine yönelik düzenlemeyi kaldırılıyor, dolayısıyla emekliliği hak eden taşerondan kamuda işçi kadrosuna geçen çalışanlar için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanları sağlanıyor.

3-4. madde ise yürürlük ve yürütme maddeleridir.

EYT ile ilgili teklif kapsamında sadece yaş şartı kaldırılmış olup, bunun dışındaki SSK'lılar için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aşağıdaki gibi devam etmektedir.

Aşağıdaki tabloya bakılarak SSK'lıların işe giriş tarihlerine göre prim gün sayısı tespit edilebilecektir.