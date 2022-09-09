EYT'de çözüm ne zaman?

Son zamanlarda EYT konusunda toplumsal beklentiler arttı. Gündemin ilk sıralarında EYT ve çözüm beklentisi var.

EYT konusunda daha önce basında dillendirilen kesintili erken emeklilik hakkı, Almanya-Finlandiya modeli gibi farklı formüller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr Vedat Bilgin hocamızın açıklamaları ile masadan kalktı.

Gündemde tek formül var, o da Türkiye modeli.

Bakanlık ve SGK bu konuda mutfak çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin hocamız önceki gün özellikle "Tek bir formül üzerinde duruyoruz; ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

Dolayısıyla bütçe görüşmeleri sona erdiğinde Aralık ayında EYT ile ilgili hazırlanacak kanun tasarısının 2023 Ocak ayından itibaren TBMM tarafından ele alınması ve komisyonlarda üzerinde çalışılmasını bekliyoruz.

Sözleşmeli Personel ve Taşerona Kadro

Yine önemli konulardan biri olan sözleşmeli personel ile ilgili çalışmalar tamamlanacak.

Ardından maden işçileri ve akabinde de kangren olmuş sorunlardan biri olan 90 bin civarındaki kadroya geçmemiş taşeron işçiler konusu tamamlanacak.

EYT'de Beklentiler

EYT ile ilgili hazırlanacak kanun tasarısına yönelik farklı beklentiler de var.

Özellikle pandemi döneminde ücretsiz izin ve kısa çalışma nedeniyle gün boşlukları için borçlanma, çalışan annelerin sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma, 2008 öncesi Bağ-Kur tescili olmayanların borçlanması gündemde en fazla talep edilen konuların başında geliyor.

Ayrıca bazı düzenlemeler de çalışanları ve sosyal güvenlik sistemini rahatlatır. Buna göre;

- EYT'lileri ve çalışanları en fazla mağdur eden konulardan birisi olan düşük ücretlilerin çalıştıkça emekli maaşının düşmesinin önlenmesi, 50 yaş sonrası çalışmalar için aylık bağlama oranlarının daha yüksek belirlenmesi,

- 50 yaş üstü çalışanların işe alımlarında vergi ve SGK prim teşviki getirilerek EYT'lilerin istihdam edilmelerinin desteklenmesi,

- Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerin büyük bir bölümünün kayıt dışı çalışması nedeniyle, emekli çalışanlara, her 360 gün prim ödenmesi emekli aylığına yüzde 1 ilave artış getirilmesi,

- Emekliliğe hak kazanıpta çalışmaya devam edenler için daha yüksek aylık bağlama oranı uygulanması,

Çalışanlar ve SGK için önemli bir iyileştirme olacaktır.