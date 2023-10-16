Filistin'de her gün Nekbe!

Filistin işgal altında. İsrail Filistin topraklarında işgalci. Bunu unutturmaya çalışan hiçbir cümleyi, bu gerçeği örtmeyi amaçlayan hiçbir gerekçeyi ciddiye alamayız.

İngiltere'nin Türk ordularının yenildiği ya da çekilmek zorunda kaldığı 1917'den bu yana Filistin topraklarında asıl yaptığı şey, Siyonist planın devreye sokulmasını ve bu plana göre bir İsrail devletinin kurulmasını sağlamaktı.

Türk ordusunun Gazze'den çekilmesi ile İngilizlere Kudüs'e giriş kapısı açıldı. 1917'den sonra Filistin topraklarında yaşananlar esasında bir İsrail devleti kurmanın safhaları olarak cereyan etti. Bu kötülüğü sadece Müslüman Filistin halkına değil Hristiyan Filistinlilere de yaptılar.

İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin patronu olan ABD, siyonizmin ve İsrail işgalinin İngiltere'den sonra yeni hamisi oldu.

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Siyonizm Filistin topraklarına terör uygulayarak girdi. İsrail devletinin kurucuları aynı zamanda Filistin topraklarında terör eylemleri yaparak Filistin halkının evlerini, köylerini, mahallelerini ele geçirdiler.

İkinci Dünya Savaşı ve Nazi soykırımı, İsrail devletinin kuruluşuna 'ahlaki' zemin haline getirdi. Böylece hem Avrupa Yahudilerden kurtulacak hem de Ortadoğu'da hiç bitmeyen bir savaşın fitili yakılmış olacaktı.

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İsrail ne kazandığı ne de kaybettiği savaşlardan sonra hiçbir şekilde anlaşmaya razı olmadı. İşgalci olmasına rağmen BM'nin Filistin tarafını razı ettiği sınırları dahi kabul etmedi. Çünkü siyonizmin nihai hedefi bu sınırlar değildi. İsrail Ortadoğu'da bir çıban olarak devamlı cerahat üretti. Üretmeye devam ediyor.

Bugün Hamas'a terör örgütü diyen İsrail, dün de Yaser Arafat ve El Fetih için aynı şeyi söylüyordu.

Onuncu gününe giren savaşı, "Hamas İsrail'de sivilleri öldürdü" diye okuyanlar önce İsrail'in karanlık tarihine dönüp baksınlar.

Özellikle gençlere söylüyorum. Holokost filmleri seyrederek gözyaşı dökmüş gençlere, gerçeklere biraz daha yakından bakmaya cesaret etsinler.

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İsrail şimdi de Gazze'yi işgale hazırlanıyor. BM'den 24 saat içinde Gazze'den sivillerin tahliyesini istedi. "Sivilleri Gazze'nin dışına çıkartın", ne demek hepimiz çok iyi biliyoruz. Savaş bitince geri döneceğiz diyerek Filistin'deki evlerini terk eden kimse bir daha geri dönemedi. Ürdün'de, Lübnan'da milyonlar var, bu şekilde yurtsuz bırakılmış. Bir daha evlerine dönmelerine İsrail tarafından müsaade edilmedi. Filistinlilerin geri dönme hakkına İsrail asla razı olmuyor.

İsrail, şimdi de Gazze'yi Filistinsizleştirmek istiyor.

Gazze halkı ya direnecek ve ölecek ya da bir daha dönmemek üzere Gazze'yi terk edecek.

Bu soykırım planına şu anda ABD ve İngiltere destek veriyor.

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ABD gibi İngiltere'nin de savaş gemisi göndereceği söyleniyor. Fransa, Almanya, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri "İsrail'in kendini savunma hakkından" bahsediyor. Batı, İsrail'in işgal ve katliamına sadece göz yummuyor, tüm varlıklarıyla destek veriyor.

Öyle ki kamu düzeni bahane edilerek Filistin'e destek için Batı başkentlerinde yapılan protestolara bile yasak getirmeye çalışıyorlar. İngiltere İçişleri Bakanı Filistin bayrağının kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Küresel Batı'nın dijital devleri de İsrail işgaline destek yarışında. Savaş sosyal medyada da asimetrik olarak sürdürülüyor. META başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda Filistin'i destekleyen hesaplar kapatılıyor.

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Gazze 6 yıldır zaten abluka altında. Ablukayı kırmaya çalışan "Mavi Marmara" İsrail terörüne maruz kalmıştı. Hamas İsrail'e saldırdı. İsrail'in destekçileri savaş gemileriyle koşup geldi. 10 gün içinde 2500 sivil öldürdü İsrail. 10 bin yaralı var. İsrail kara harekatıyla Gazze'yi Filistinlilerden tümden arındırmak istiyor.

Bunun adı soykırım planı.

Filistinlilerin ise sokağa çıkıp İsrail'i protesto edenler dışında bir desteği yok.

İçimize ağlayacağız ve Filistinlilerin intikamını alması için Allah'a yalvaracağız.