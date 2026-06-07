Filistin'in Nekse'sini bilen var mı?!

Hep Filistin Sorunu diye yazılır söylenir ama orada sorun çıkaran İsrail olduğu için sorunun doğru adı İsrail Sorunu'dur.

Tabii ki sorunun temelinde de İslam dünyasının kalbine o sorunu yerleştiren batı bilhassa İngiltere vardır!

İngiltere'nin rolünü şimdi ABD devralmıştır.

1948 yılında İsrail devletinin ilanıyla başlayan sürgün, soykırım, gasp ve diğer zulümleri Filistinliler büyük felaket anlamındaki Nekbe نكبة deyimiyle ifade ederler.

Filistinliler bir de yozlaşma, gerileme ve çöküş anlamına gelen Nekse نكسة deyimini kullanırlar ki işte evvelki gün yani 5 Haziran Nekse'nin yıldönümüydü.

İsrail'in 1967'de Ürdün, Mısır ve Suriye olmak üzere üç Arap ülkesine savaş açıp Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" adıyla anılır.

Nekse Nekbe'nin devamıdır.

Aksa Tufanı sonrasındaki İsrail soykırımı ve işgali ise Nekse'in devamıdır.

İsrail saldırmak ve işgal etmek için bir bahaneye veya gerekçeye ihtiyaç duymuyor!

Sırtını dayadığı ABD ve batı emperyalizminden aldığı güç ile insan yerine koymadığı Filistinliler İsrail'in doğal hedefidir.

Çocuk, kadın, ihtiyar, hasta, yaşlı hiç fark etmez, tutuklar, tartaklar, öldürür, evini yıkar, tarlasını işgal eder, ağaçlarını keser.

Dedim ya sorun İsrail'dir. Onu destekleyen emperyalizmdir!

İsrail 1967'de işgal ettiği topraklardan Mısır'ın verdiği tavizler sorucu 1982'de sadece Sina'yı boşalttı.

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri'nin işgali devam ediyor.

Üstelik son zamanlarda Lübnan'ın ve Suriye'nin güneyinde yeni topraklar da işgal etti.

Kanunun, kararın, kuralın, ilkenin, ahlakın, anlaşmanın, sözleşmenin İsrail nezdinde hiçbir değeri yok.

Sadece Lübnan ile imzaladığı ateşkesten sonra yaptığı saldırılarla 4 bine yakın Lübnanlıyı öldürdü!

Gazze'de güya ateşkes var, her gün onlarca Filistinli katlediliyor!

Evsiz barksız bıraktığı Gazzellilere insani yardımların ulaşmasına bile izin vermeyen bir barbarlık sergiliyor.

Evvelki gün Nekse'nin yıldönümüydü.

Evet, uluslararası hukuka göre İsrail Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri'nde işgalci sayılıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Kasım 1967'de aldığı 242 sayılı kararla İsrail'den Haziran 1967'de işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini istedi.

Golan Tepeleri'nden çekilmeyi reddeden İsrail, 14 Aralık 1981'de çıkardığı yasayla burayı ilhak etti, ancak BM Güvenlik Konseyi 17 Aralık 1981'de aldığı 497 sayılı kararla İsrail'in ilhak kararını tanımadığını duyurdu.

Gel gör ki, ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da imzaladığı başkanlık kararıyla, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" duyurarak tıpkı İsrail gibi karar, kanun, kural ve ilke tanımadığını gösterdi. Şimdi de İran üzerinden nemrutluğunu ispata çalışıyor!

Birçok ülke İsrail'in işgalci kabul edilmemesi için 67 sınırlarına geri dönmesi şartını koşuyor.

Resmen tanımayan Arap ülkeleri bile İsrail'in 67 sınırlarına dönmesi ve iki devletli çözümün tahakkuku halinde İsrail'i tanıyacaklarını söylediler/söylüyorlar.

Abraham Anlaşmasını imzalamak için de benzer talepleri var.

Hepsi acziyet tezahüründen ibaret!

Bu yaklaşımdan Arap dünyasının Nekbe'yi hazmedip Nekse'yi gündemde tutmak gibi bir sonuç çıkıyor.

7 Haziran 1967 yani 52 yıl önce bugün, İsrail ordusu Doğu Kudüs'ü işgal etti.

Bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına ve namaz kılınmasına engel oldular.

Yüzbinlerce Filistinli göçe zorlandı.

Ama Nekse'in yıldönümünde FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vâsıl Ebû Yûsuf 'ın cılız bir açıklaması dışında Arap dünyasından güçlü bir ses çıkmadı.

ABD emperyalizmine teslim olmuş yönetimler ne söyleyebilirler ki?!

Uluslararası düzenin çöktüğü, uluslararası hukukun işlemediği bu ortamda İsrail şımarıklığına ve her türlü emperyalizme dur demek için önce İslam dünyasının -en azından bölge devletlerinin-bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine ve çağdaş bir Selahaddin'e ihtiyaç var!

Gerisi lâfügüzaf.